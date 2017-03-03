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BOŞ BİNADA BULUNAN UÇAĞIN SIRRI ÇÖZÜLDÜ

Boş binada bulunan uçağın sırrı çözüldü

İstanbul Avcılar'da boş bir binanın bodrum katında bulunan uçağın nereden geldiği ortaya çıktı.

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İstanbul Avcılar'da önceki gün bir binanın bodrumunda bulunan uçağın, 1989'da Tercüman gazetesinin çekilişle verdiği uçak olduğu ortaya çıktı.

Avcılar, Ambarlı Mahallesi'nde boş bir binanın bodrum katını kiralamak isteyen kişiler, önceki gün iki kişilik tek motorlu uçakla karşılaşmıştı. Gövdesi ve kanatları ayrı bulunan ahşap uçağın sırrı dün çözüldü.

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Sabah gazetesinin haberine göre; uçağın, Tercüman gazetesinin 28 Haziran 1989'da şarkıcı Sibel Can'ın yaptığı çekilişle okuru Sacide Yıldız'a verildiği ortaya çıktı. Daha sonra uçağı kazanan Yıldız'dan satın alan havacı Birol Yağcı, bu uçakla uçmayı öğrenmiş.

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Uçakla ilgili bilgi veren Şeref Sezgin, "Birol Yağcı, Hezarfen Havaalanı açıldığında uçağı oraya götürmüş. Yağcı'nın bu uçakla 5-6 defa kaza yaşadığını fakat hiç yılmadan onarıp uçmaya devam ettiğini biliyoruz" dedi.

Sabah
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