Boş evde cephanelik çıktı !

Diyarbakır Valiliği, merkez Sur İlçesi'nde PKK'ye yönelik gerçekleştirilen operasyonlar kapsamında, boş bir evde yapılan aramada çok sayıda roketatar ve tüfek mühimatı ele geçirildiğini açıkladı.

Valilikten yapılan açıklamada, PKK/KCK terör örgütünün eylem faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik olarak yapılan çalışmalar kapsamında Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin dün Sur İlçesi İskenderpaşa Mahallesinde bulunan metruk bir bina içerisinde arama yapktığı belirtilerek, şöyle denildi:

"Aramalarda, 42 adet anti personel roketatar mühimmatı, 8 adet anti tank roketatar mühimmatı, 48 adet roketatar sevk fişeği, 4 bin 181 adet Kalaşnikof marka uzun namlulu silaha ait fişek ele geçirilmiştir. Ele geçirilen mühimmatlarla ilgili olarak Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı ekiplerin soruşturmayı derinleştirmesi sonucunda mühimmatların metruk binaya gömülerek yerleştirilmesi ile bağlantılı olduğu değerlendirilen biri yaşı küçük 2 şüpheli şahıs ikametlerine yapılan operasyon sonucu gözaltına alınmıştır. Terör ve terör örgütlerine yönelik verilen mücadele kararlılıkla ve aralıksız şekilde devam edecektir."

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