Boşanmak istedi öldürüldü !

Almanya'nın Kiel kentinde kocası tarafından bıçaklanarak öldürülen 3 çocuk annesi Dilek Vural'ın cenazesi memleketi Gaziantep'de defnedildi.

Edinilen bilgiye göre, Almanya'nın Kiel şehrinde yaşayan 34 yaşındaki Dilek Vural ile 16 yıllık kocası Aytekin A. arasında tartışma çıkmış, Aytekin A. elindeki bıçakla karısını bıçaklayarak öldürmüştü. Uçakla Gaziantep Havalimanına getirilen kadının cenazesi, bugün öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Yeşilkent Aile Mezarlığında defnedildi.

Cenaze töreninde annesinin başörtüsünü tabutuna saran 10 yaşındaki kızı Yaren, bir süre tabutu öperek gözyaşı döktü. Yaren, ağabeyi Görkem ve kardeşi Egemen, gözyaşı döktükleri anneleri için sık sık dua etti.

Genç kadın boşanma dilekçesi vermiş

Cenazeye katılan Dilek Vural'ın dayısı Şevki Özdemir, öldürülen yeğenine kocası tarafından sık sık şiddet uygulandığını ileri sürdü. Kısa bir süre önce izin nedeniyle geldikleri Türkiye'de yeğeninin şiddete uğradığını anlatan Özdemir, "Yeğenim Dilek Vural ile kocası 16 yıllık evlilerdi. Kocası, sürekli şiddet uygulamış. Kendisi de yakınıyordu. Türkiye'ye izne gelmişlerdi. Burada da dövmüştü. Olayın ardından kocası pasaportunu alıp Almanya'ya kaçmıştı. Yeğenim ve çocuklarım da bir süre sonra Almanya'ya dönerek, Alman makamlara Eylül ayında boşanma dilekçesi verdi. Sonra da bu haberi aldık" dedi.

Oğlunu kurtarmış

Şevki Özdemir, olay günü dilek Vural'ın 5 yaşındaki çocuğu Egemen'i kreşe götürürken kocası tarafından yolunun kesildiğini anlattı. Şevki Özdemir, "5 yaşındaki oğlu Egemen'i kreş için okula götüren Dilek Vural'ın kocası, okul yakınlarında bunların yolunu kesmiş. O esnada, annesi başına gelecekleri anlamış. Oğluna, "okula koş" diyerek, çocuğunu okula gönderiyor. Çocuk okula giderek, öğretmenlerine annesinin dövüleceğini söylüyor. Öğretmenler gidiyor, bakıyorlar annesi kanlar içerisinde" ifadelerini kullandı.

Ağzına pamuk tıkanmış

Yeğeni Dilek Vural'ın vahşice öldürüldüğünü söyleyen Şevki Özdemir, "Yeğenimin ağzına pamuk tıkanmış. Herhalde bağırmasın diye yapılmış. Boynu kesilmiş ve vücudunun bir çok yerinden bıçak darbesi almış" diye konuştu.