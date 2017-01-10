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BOŞANMANIN SEBEBİ BELLİ OLDU

Boşanmanın sebebi belli oldu

3 yıl önce görüntü yönetmeni Ahmet Sesigürgil ile evlenen Nehir Erdoğan'ın boşanma sebebi belli oldu.

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 "Yabancı Damat", "Aşk Bir Hayal" ve "Tatlı Bela Fadime" gibi dizilerden tanıdığımız Nehir Erdoğan uzun yılar yönetmen Mustafa Altıoklar ile birliktelik yaşamıştı.

Ardından Kenan İmirzalıoğlu ve Yavuz Bingöl ile de adı aşk dedikodularına karışan güzel oyuncu ardından 'Silsile' filminin setinde tanıştığı görüntü yönetmeni Ahmet Sesigürgil ile ani bir kararla evlenmişti. Tanıştıktan 6 ay sonra nikah masasına turan çift evlendikten sonra Fransa'ya yerleşmişti.

Güneş'te yer alan habere göre, Eylül 2014'ten bu yana Paris'te yaşayan Nehir Erdoğan eşi Ahmet Sesigürgil iş için sık sık Türkiye'ye gelip gitmeye başlayınca sorun çıkarmış.

ŞEHRİ TERK EDEMİYOR
Eşinin Türkiye'ye dönme kararı almasına öfkelenen güzel oyuncu Aralık ayında mahkemeye başvurarak boşanmış. Ünlü oyuncunun yakın çevresine 'Paris'te yaşamayı hiç bir şeye değişmem. Beni kimse bu şehirden kopartamaz' dediği öğrenildi.

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