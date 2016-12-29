Böyle isyan etti ''Meme uçlarımı bile...''

Marie Claire dergisine konuşan Jennifer Aniston, "Medeni durumum yüzünden eleştirildim, boşandığımda eleştirildim, erkek arkadaşımın olmaması sebebiyle eleştirildim, meme uçlarım bile eleştirildi. Bazı olaylar bardağın taşmasına eden oldu. Annemi yeni kaybetmiştim ve tatilden henüz dönmüştük. Birden tüm magazin basını üzerimize geldi. Aslında annemle zor bir ilişkimiz vardı, ama her zaman birbirimizi sevdik. Hatta tüm o kargaşa birbirimize derinden bağlanmamızı sağladı. Hayat döngüsü sona ererken onun yanında bulunmak çok güzel bir duyguydu" ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz aylarda basında yer alan hamile olduğu yönündeki haberlere tepki gösteren 47 yaşındaki oyuncu, "New York’a döndüğümüzde bir grup magazin muhabiri etrafımızı sardı. Sonra bir dergide hamile olduğum haberini gördüm. Bir de karnımı halka içine aldıkları bir fotoğrafımı basmışlardı. Son 15 yılda bunun başıma kaçıncı kez geldiğini tahmin edemezsiniz. Gerçekten artık çok sıkıldım. Mutsuz, yalnız ve çocuksuz bir kadın damgası yemek artık beni çok üzüyor" şeklinde konuştu.

2010 yılında ‘Bir Ömür Boyu Mutluluk’ filminde tanıştığı oyuncu Justin Theroux’la birlikte olan Aniston, "Justin, kendine hedef belirleyebileceğin türden biri. İnsanlarla güzel ve derin ilişkiler kurmayı başaran, onları içtenlikle dinleyen, anı yaşamayı bilen, yaratıcı ve problem çözmedeki ustalığıyla kriz yönetebilen sadık bir arkadaş. Justin ile kendimi bir bütün hissediyorum. Çok sevildiğimi biliyorum. Onun yanında kendimi rahatsız hissettiğim bir an bile olmuyor. Tüm bunlar benim en iyi yönlerimi ortaya koymamı sağlıyor. Ona gerçekten çok değer veriyorum. Justin çok iyi bir insan ve herhangi bir şeyin onu incittiğini düşünmek benim canımı yakıyor" dedi.