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BÖYLE OLUR KOMANDONUN EVLENME TEKLİFİ

Böyle olur komandonun evlenme teklifi

İzmir'in Foça İlçesi'nde uzman çavuş Selahattin Demir, yemin töreni sonrasında kız arkadaşına komando marşıyla evlenme teklifi yaptı.

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Foça Jandarma Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı'nda dün 22'nci dönem Terörle Mücadele Eğitim kursu mezuniyeti yapıldı. Törene katılan asker yakınları duygu dolu anlar yaşadı. Törenin bitmesinin ardından, eğitimini başarı ile tamamlayan Uzman Çavuş Selahattin Demir, dönem arkadaşlarının da yardımıyla kız arkadaşına sürpriz evlenme teklifi hazırlıklarına başladı.

Yere renkli yazılarla "Benimle evlenir misin" pankartı açan Selahattin Demir, arkadaşlarına komut vererek uygun adım yürüyüş yaptırdı. Komandolar hep bir ağızdan "Dilek Selahattin'le evlenir misin?" diyerek uygun adım yürüyüşlerini tamamladı.

Böyle olur komandonun evlenme teklifi

Selahattin Demir arkadaşları yürüyüşlerine devam ederken cebinde sakladığı ve bir süre bulmaya çalıştığı yüzüğü diz çökerek kız arkadaşına uzattı.

Böyle olur komandonun evlenme teklifi

Evlilik teklifini kabul eden Dilek C., Selahattin Demir'e sarılınca törene katılanlar da alkış ve ıslıklarıyla çiftin mutluluğuna ortak oldu. Komandolar arkadaşları uzman çavuş Selahattin Demir'i omuzlayarak havaya attı.

DHA
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