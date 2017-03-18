Böyle olur komandonun evlenme teklifi

Foça Jandarma Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı'nda dün 22'nci dönem Terörle Mücadele Eğitim kursu mezuniyeti yapıldı. Törene katılan asker yakınları duygu dolu anlar yaşadı. Törenin bitmesinin ardından, eğitimini başarı ile tamamlayan Uzman Çavuş Selahattin Demir, dönem arkadaşlarının da yardımıyla kız arkadaşına sürpriz evlenme teklifi hazırlıklarına başladı.

Yere renkli yazılarla "Benimle evlenir misin" pankartı açan Selahattin Demir, arkadaşlarına komut vererek uygun adım yürüyüş yaptırdı. Komandolar hep bir ağızdan "Dilek Selahattin'le evlenir misin?" diyerek uygun adım yürüyüşlerini tamamladı.

Selahattin Demir arkadaşları yürüyüşlerine devam ederken cebinde sakladığı ve bir süre bulmaya çalıştığı yüzüğü diz çökerek kız arkadaşına uzattı.

Evlilik teklifini kabul eden Dilek C., Selahattin Demir'e sarılınca törene katılanlar da alkış ve ıslıklarıyla çiftin mutluluğuna ortak oldu. Komandolar arkadaşları uzman çavuş Selahattin Demir'i omuzlayarak havaya attı.