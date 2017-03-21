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BOYNUNA SALINCAK İPİ DOLANAN ÇOCUK ÖLDÜ

Boynuna salıncak ipi dolanan çocuk öldü

Gaziantep'te salıncak oynarken boynuna salıncak ipi dolanan çocuk yaşamını yitirdi

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Gaziantep'te, evlerinin çatısında oynarken boynuna salıncak ipi dolanan 10 yaşındaki Şevket Özbal, yaşamını yitirdi.

Olay, akşam saatlerinde Dumlupınar Mahallesi'nde meydana geldi. Asiye ve Hanifi Özbal çiftinin küçük çocukları Şevket, salıncakla oynamak için evlerinin çatısına çıktı. 2 katlı evin çatısında salıncakla salınan ilkokul 4'üncü sınıf öğrencisi Şevket'in boynu salıncağın ipine dolaştı. Boynuna dolanan ipten kurtulamayan küçük Şevket'i, gören komşuları durumu ailesine bildirdi. Evin çatısına çıkan yakınları tarafından yakındaki özel bir hastaneye götürülen Şevket Özbal, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.. Özbal'ın ölüm haberini alan ailesi ve hastaneye gelen yakınları sinir krizi geçirip gözyaşı döktü. Talihsiz çocuğun cesedi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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DHA
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