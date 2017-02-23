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BOZDAĞ'DAN ABD ADALET BAKANI'NA FETÖ MEKTUBU

Bozdağ'dan ABD Adalet Bakanı'na FETÖ mektubu

Adalet Bakanı Bozdağ, ABD Adalet Bakanı Sessions'a FETÖ elebaşının iadesi ile ilgili mektup gönderdi.

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Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, ABD Başkanı Donald Trump tarafından Adalet Bakanlığı görevine getirilen Jeff Sessions'a mektup gönderdi.

Adalet Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Bozdağ, mektubunda "Amerika Birleşik Devletleri Adalet Bakanı olarak atanmanız dolayısıyla en içten tebriklerimi sunar ve görevinizde başarılar dilerim"dedi.

Bozdağ'ın mektubunda şu ifadeler yer aldı: "Engin mesleki tecrübeniz ve seçkin hukuk kariyeriniz itibariyle bu görevi layıkıyla yerine getireceğinize ve bu sayede ülkelerimiz arasındaki dostane ilişkilerin Bakanlığınız döneminde artarak süreceğine yürekten inanıyorum. Bildiğiniz üzere, iki ülke Adalet Bakanlıklarının en önemli gündem maddesi ABD'nin Pennsylvania eyaletinde ikamet eden, Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) kurucusu ve yöneticisi Fetullah Gülen'in iade sürecidir. Teröristbaşı Gülen hakkındaki geçici tutuklama ve iade talepleri zamanında Bakanlığınıza sunulmuş, daha sonra istenilen ek bilgi ve belgeler de ayrıca iletilmiştir. Türk halkı ve devleti, 15 Temmuz darbe teşebbüsünün talimatını veren ve halen ulusal güvenliğimiz için büyük bir tehdit teşkil eden FETÖ lideri Gülen'in ülkemize iade edileceği beklentisi içindedir. Gülen'in iadesi iki ülke ilişkilerinin gelişmesine büyük katkı sağlayacaktır. Aramızdaki ikili anlaşma gereğince geçici tutuklama ve iade süreçlerinin hızlı ve müspet bir şekilde neticelendirilmesi önem arz etmektedir. Bu vesileyle, ülkelerimize yönelik her türlü terör tehditlerine karşı samimi işbirliğimizin mevcut ilişkilerimizi daha da geliştireceğini ifade etmek isterim."

DHA
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