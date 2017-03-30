BOZDAĞ'DAN ABD VE ADİL ÖKSÜZ HAKKINDA ŞOK SÖZLER

Bozdağ'dan ABD ve Adil Öksüz hakkında şok sözler

Adalet Bakanı Bekiz Bozdağ, 15 Temmuz darbe girişiminin kilit ismi Adil Öksüz ve onun hakkında ABD'den yapılan açıklama hakkında sert ifadeler kullandı.

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Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, darbe girişimi sonrası 2 gün gözaltında tutulduktan sonra 17 Temmuz'da serbest bırakılan Türk Silahlı Kuvvetleri'nin imamı olduğu öne sürülen Adil Öksüz'ün Türkiye'de olduğunu ve birileri tarafından saklandığını söyledi.

Bakan Bozdağ, ABD Başkonsolosluğu'nun Adil Öksüz açıklamasını tatmin edici bulmadığını belirterek "Eğer samimilerse inandırıcılığı için ABD'de bulunan FETÖ'cülerin vizelerinin iptal edilmesi ve teröristbaşının geçici tutuklanma talebinin yerine getirilmesi lazım. Her kaçan ABD'ye gidiyor. Bakıyorsunuz, Halkbank Genel Müdür Yardımcı'sını ABD'de hemen tutukluyorsun. Peki bu darbe girşiminin arkasındaki ismi neden tutuklamıyorsun?" değerlendirmesini yaptı.

A Haber'e konuşan Bakan Bozdağ, 15 Temmuz darbe girişiminin 1 numaralı şüphesi Gülen cemaati lideri Fethullah Gülen'in Toronto'dan çiftlik satın aldığını da ifade etti.

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