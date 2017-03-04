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BOZDAĞ'DAN ALMANYA İLE İLGİLİ ÇARPICI İDDİA

Bozdağ'dan Almanya ile ilgili çarpıcı iddia

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Almanya'da iptal edilen toplantı için "faşist bir uygulamadır" dedi.

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İşte Bozdağ'ın açıklamasından satır başları:

Perşembe günü saat 18:00'de Adalet Bakanı ile görüşmemiz olacaktı. Ne olduysa bir müdahale oluyor. Bu müdahaleyi kim yaptı bilmiyoruz Bir müdahale olduğu çok açıktır ve belediye bu toplantıyı iptal etmiştir. Bizim kanaatimiz belediyenin üzerinde bir irade vardır. Bunu belediyenin aldığı bir karar olarak görmüyorum.

Merkel bizim müdahilimiz yok diyor ama kararı eleştirmiyor. Belediye yanlış yapmıştır diye bir açıklamaları yok.

Ben buradan soruyorum bu insan haklarına uygun mudur değil midir? Merkel, yanlış bulduğunu ifade etmemiştir. Bize yapılan faşist bir uygulamadır. Geçmişteki hastalıkları depreşmiştir.

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