Bozdağ'dan Almanya'ya bir tepki daha

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Almanya'nın Gaggenau kentinde katılacağı ve konuşma yapacağı toplantının iptal edilmesini eleştirerek, "Benim toplantımı iptal eden belediye, orada yoğun terör baskısı altındadır. Algı operasyonu yapılıyor, bunu şiddetle kınıyorum. Biz teröre, teröristlere karşıyız. Onları himaye eden biri varsa o Almanya'dır. O ihbarı kim yaptı, Alman istihbaratı mı yaptı?" diye sordu.
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