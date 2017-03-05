  • İstanbul için korkutan deprem senaryosu: 9 Mart 2017
  • Düşen uçağın pilotu 9 saat sonra bulundu ! İade edilecek mi ?
  • Günlük kiralık evde dehşet !
  • Adil Gür'den yeni anket: Yüzde 87.9'u buldu
  • Hakan Fidan'ı uğurlayan kadın bakın kim çıktı

BOZDAĞ'DAN ALMANYA'YA BİR TEPKİ DAHA

Bozdağ'dan Almanya'ya bir tepki daha

Adalet Bakanı Bozdağ, Almanya'daki toplantısının iptal edilmesini bir kez daha kınadı.

» »
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Almanya'nın Gaggenau kentinde katılacağı ve konuşma yapacağı toplantının iptal edilmesini eleştirerek, "Benim toplantımı iptal eden belediye, orada yoğun terör baskısı altındadır. Algı operasyonu yapılıyor, bunu şiddetle kınıyorum. Biz teröre, teröristlere karşıyız. Onları himaye eden biri varsa o Almanya'dır. O ihbarı kim yaptı, Alman istihbaratı mı yaptı?" diye sordu.

305
-
Davutoğlu'nun kaleminden 15 TemmuzDavutoğlu'nun kaleminden 15 Temmuz
''Bugün seçim olsa'' anketinde şok sonuçlar çıktı''Bugün seçim olsa'' anketinde şok sonuçlar çıktı
İkbal Gürpınar o iddialara cevap verdiİkbal Gürpınar o iddialara cevap verdi
Ülkücü camiaya yakınlığı ile bilinen televizyonda şok istifaÜlkücü camiaya yakınlığı ile bilinen televizyonda şok istifa
Hurda cipi yeniden yapan gence çekilişte de cip çıktıHurda cipi yeniden yapan gence çekilişte de cip çıktı
İstanbul'da konferansa hazırlanan Hizb-ut Tahrir'e şokİstanbul'da konferansa hazırlanan Hizb-ut Tahrir'e şok
Eski Meclis Başkanlarından referandum çağrısıEski Meclis Başkanlarından referandum çağrısı
Alistair bebeğin katilinin acı sonuAlistair bebeğin katilinin acı sonu
FETÖ'nün iki gizli yapısı ortaya çıkarıldıFETÖ'nün iki gizli yapısı ortaya çıkarıldı
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  Site Haritası  |  RSS