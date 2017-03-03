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BOZDAĞ'DAN ALMANYA'YA ''FAŞİST'' TEPKİSİ

Bozdağ'dan Almanya'ya ''faşist'' tepkisi

Adalet Bakanı Bozdağ, Almanya'daki toplantısının yasaklanmasına ilişkin ''faşist bir uygulamadır'' dedi.

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Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Almanya'daki toplantısının yasaklanmasına ilişkin "Almanya'daki skandal uygulama tam anlamıyla faşist bir uygulamadır" dedi.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ile Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, "Gençlerin Gözüyle Cumhurbaşkanlığı Sistemi Sempozyumu"na katıldı.  Alman gazetesi Die Welt'in Türkiye muhabiri Deniz Yücel'in tutuklanması sonrası Bekir Bozdağ'ın Almanya'da yapacağı toplantı yasaklanmıştı. Konuyla ilgili açıklamada bulunan Bozdağ şunları söyledi: "İfade hürriyeti engellendi, hani siz demorkattınız? PKK, FETÖ, DKKP-C üyeleri, Türkiye'nin aleyhine suç işleyen kim varsa Almanya bugün onların sığınağı olmuştur. Darbeyi yapanlar, Türkiye'nin aleyhine suç işleyen herkes oraya kaçıyor. Almanya'daki skandal uygulama tam anlamıyla faşist bir uygulamadır. Teröristlerin ifade hürriyeti var da Adalet Bakanı'nın ifade hürriyeti yok mu? Türk yargısı Alman yargısından daha tarafsız, daha bağımsızdır."

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