SON DAKİKABAŞBAKAN YILDIRIM: DEMOKRASİYE KARŞI ÇOK TALİHSİZ BİR OLAY - CANLI
  • Çalışanlara yıllık izin müjdesi
  • En kapsamlı referandum anketi
  • Beyaz TV'de ''şehitler kömür oldu'' skandalı
  • Başbakan Yardımcısı Kurtulmuş'tan sert tepki
  • ABD'den TSK'ya El Bab övgüsü

BOZDAĞ'DAN ALMANYA'YA SERT TEPKİ: FAŞİST BİR UYGULAMADIR

Bozdağ'dan Almanya'ya sert tepki: Faşist bir uygulamadır

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Almanya'da iptal edilen toplantı için "faşist bir uygulamadır" dedi.

» »
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

İşte Bozdağ'ın açıklamasından satır başları:

Perşembe günü saat 18:00'de Adalet Bakanı ile görüşmemiz olacaktı. Ne olduysa bir müdahale oluyor. Bu müdahaleyi kim yaptı bilmiyoruz Bir müdahale olduğu çok açıktır ve belediye bu toplantıyı iptal etmiştir. Bizim kanaatimiz belediyenin üzerinde bir irade vardır. Bunu belediyenin aldığı bir karar olarak görmüyorum.

Merkel bizim müdahilimiz yok diyor ama kararı eleştirmiyor. Belediye yanlış yapmıştır diye bir açıklamaları yok.

Ben buradan soruyorum bu insan haklarına uygun mudur değil midir? Merkel, yanlış bulduğunu ifade etmemiştir. Bize yapılan faşist bir uygulamadır. Geçmişteki hastalıkları depreşmiştir.

674
-
Kolunun içinden bakın ne çıktıKolunun içinden bakın ne çıktı
Ş. Urfa'daki kavgaya Bakan korumaları kavga ettiŞ. Urfa'daki kavgaya Bakan korumaları kavga etti
WhatsApp hayat kurtardı !WhatsApp hayat kurtardı !
Erdoğan'ın izlenme rekorları kıran çay sohbetiErdoğan'ın izlenme rekorları kıran çay sohbeti
Ak Partili vekil ile gazeteci arasında söz düellosuAk Partili vekil ile gazeteci arasında söz düellosu
"Darbeyi bastırmak için gittiğimizi düşünüyordum""Darbeyi bastırmak için gittiğimizi düşünüyordum"
ABD'li oyuncu itiraf etti: "Tecavüz uğradım"ABD'li oyuncu itiraf etti: "Tecavüz uğradım"
Bakan Özhaseki'den korkutan açıklamaBakan Özhaseki'den korkutan açıklama
ABD savaş uçakları Çin Denizi üstünde !ABD savaş uçakları Çin Denizi üstünde !
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  Site Haritası  |  RSS