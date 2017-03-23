Bozdağ'dan bomba gibi sözler '

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "Tayyip Bey’in Türkiye’nin yönetiminden gitmesini canıgönülden arzu ediyorlar. Bir sürü olayla götüremediler, darbe teşebbüsüyle götüremediler, şimdi bu halk oylamasıyla Tayyip Bey’in defterini dürmek istiyorlar, götürmek istiyorlar." dedi.

Bakan Bozdağ, Yozgat'ın Şefaatli ilçesinde esnaf ziyaretinde bulunduktan sonra, partisinin ilçe başkanlığı tarafından Halk eğitim Merkezi Müdürlüğü Salonu'nda düzenlenen muhtarlar toplantısına katıldı.

Burada yaptığı konuşmada halk oylamasına değinen Bozdağ, "Bu halk oylaması, milletin ve devletin bekası, istiklali, istikbali, istikrarı, güçlü yönetimi, iyi yönetimi, kriz ve kaoslarla baş etmesi ve Türkiye’nin daima bulunduğu bölgede ve dünyada güçlü bir aktör olması için yapmamız şart olan büyük bir reformdur. Mesele, şahıs meselesi hiç değil. Mesele, millet meselesidir, mesele, devlet meselesidir. Milletimizin ve devletimizin bekası meselesidir." diye konuştu.

Türkiye'nin bu sistemle geleceğe daha güçlü bir şekilde yol alacağını vurgulayan Bozdağ, "Hayır" propagandası yapanlardan ellerini vicdanlarına koymalarını istedi.

Bozdağ, şunları söyledi:

"Kim 'Hayır' çıksın propagandası yapıyor? 'Evet'in propagandasını yapanlara bakın onları da elinizi vicdanınıza koyarak değerlendirin. 'Hayır' veya 'Evet' kararını verecek, bu reformu yapacak olan sizlersiniz. Siz, terazinin sağındaki ve solundakilere bakıp kararınızı ona göre verin. Bizim sistemin ne getirdiğini değerlendirin amenna ama bir de kimlerin nerede saf tuttuğuna lütfen bakın. Biz bunu söyleyince, 'efendim siz hayır diyenlere terörist diyorsunuz' diye büyük bir ahlaksızca çarpıtmayı yapıyorlar. Biz onu demiyoruz. Böyle bir şey hiç de demedik. Ama 'hayır' propagandası yapanlar şunlar, 'Evet'in propagandasını yapanlar şunlar. Halk olarak biz kimlerin yanında duracağımıza karar vereceğiz. 'Evet' dediğimizde bir yerde duracağız, 'hayır' dediğimizde bir yerde duracağız. Nerede duracağımıza biz karar vereceğiz. Onun için aziz milletimize terazinin kefelerinde kimlerin bulunduğunu hatırlatmak, değerlendirme yaparken bir kalemde bunu değerlendirmeye tabi tutmasını sağlamak bizim vazifemizdir. Türkiye’de 16 Nisan’da yaşanacak bu büyük tarihi dönüşüm ve reform öncesi bütün dünya ayağa kalktı. Bunların hepsinin ayaklanmasının, bu işe karşı çıkmasının altında yatan en önemli gerekçe bence şu, bu ülkeler ve diğer bazı ülkeler Türkiye'nin daima siyasi istikrarı olan bir ülke olmasını istemiyorlar, güçlü iktidarlarla yönetilmesini istemiyorlar, ekonomisinin 15 yıl içerisinde 3,5 kat büyümesinden rahatsızlar."

Bozdağ, FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişimiyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yönetimden gitmesinin hedef alındığına işaret ederek, şunları söyledi:

"Tayyip Bey'in Türkiye'nin yönetiminden gitmesini canıgönülden arzu ediyorlar. Bir sürü olayla götüremediler darbe teşebbüsüyle götüremediler şimdi bu halk oylamasıyla Tayyip Bey’in defterini dürmek istiyorlar, götürmek istiyorlar. Bir kısım uzaktan kumandalı MHP içerisinde hareket edenler de Sayın Bahçeli'nin defterini dürmek istiyorlar, dürdürmek istiyorlar. Bu millete, bu devlete büyük bir sıçrama yaşatan bu büyük liderin arkasında 15 Temmuz’da ölümüne duran aziz Türk milleti, 16 Nisan’da sandıkta Merkel’in veya başkalarının talebiyle bu büyük lideri yedirecek mi? Ben yedireceğine hiç inanmıyorum."

"Kılıçdaroğlu gizli evetçi"

"Belediyelere ve partilere neden 2 başkan seçmiyoruz?" diyen Bozdağ, değerlendirmelerine şöyle devam etti:

"Genel başkan olmak için millet birbirini kırıp döküyor. Madem bu kadar iyi ey Kılıçdaroğlu, CHP'nin başına 2 tane genel başkan olsun, 1 tane de eş genel başkan atayalım, gül gibi yönetin gitsin CHP'yi. Ne güzel olur değil mi? Ama oraya gelince yok. Yani köyün yönetiminde yok, ilçenin yönetiminde yok, partinin yönetiminde çift başlı yönetim yok ama Türkiye’nin yönetimine gelince var. Madem doğru hepsinde olması lazım. Ama doğru değil, çünkü yaşadıklarımız ve ödediğimiz bedeller bize bunu çok açık net bir şekilde gösteriyor. Kılıçdaroğlu geçen diyor ki 'Bu sistemde başbakan ayrı partiden, cumhurbaşkanı ayrı partiden olursa büyük kavgalar çıkar. Bu sistem bu kavgayı önleyecek mekanizma içermiyor.' diyor. Diyorum ki kardeşim tam da bu sistemi biz onun için getiriyoruz. Ben diyorum bu Kılıçdaroğlu 'evetçi' de inanmıyorlar. Adam gizli gizli evetçi. Bu sistemin özü başbakanla cumhurbaşkanı arasındaki çatışmalara, kavgalara son vermek, onun için başbakanlığı kaldırıyor, cumhurbaşkanıyla birleştiriyoruz. Bu sistemde başbakan yok ki Sayın Kılıçdaroğlu, kavga etsinler. Ama belli ki dersine iyi çalışmamış, kafası karışık onun kafasını netleştirmek de bize düşüyor. İnşallah, hep beraber kafasını netleştirmemiz lazım.”

Bakan Bozdağ, Almanya’nın televizyonlarında "Hayır" propagandası yaptırdığına dikkati çekerek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Teröristlere 'Hayır' propagandası yaptırıyor, 'Hayır'a giden herkese her kolaylığı veriyor, destek oluyor. Oraya giden Türk bakanları konuşturmuyor, toplantılarına engel çıkarıyor. Avrupa Birliği ile ilgili konuşan bazı çevreler, 'Evet' çıkarsa, 'Türkiye'yi Avrupa Birliği'ne almayız' diyorlar. Bizim bu açıklamaları bir yere koymamız gerekmez mi? ‘Ey Avrupa sana ne, sana ne, sen kimsin de benim ne karar vereceğime karışıyorsun? Biz sizin seçimlerinize karışıyor muyuz, deme hakkımız yok mu? Bizim milli gururumuz ve onurumuz bu dışarıdan yapılan bütün müdahalelere karşı dik durmayı ve cevap vermeyi bizim için bir vazife haline getirmedir."