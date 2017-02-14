Bozdağ'dan Gülen'in iadesiyle ilgili açıklama

Adalet Bakanı Bozdağ, "ABD'nin yeni Adalet Bakanı ile en kısa sürede telefonla veya yüz yüze görüşerek, Türkiye'nin bu konudaki beklentilerini, FETÖ'nün iadesinin ve diğer FETÖ'cülerin iadesinin Türkiye bakımından ne anlam ifade ettiğini bir kez de yeni bakana birinci ağızdan söyleme imkanımız olacaktır. Biz yeni gelişmelerin olmasını bekliyoruz. Trump'ın göreve başlaması üzerine bazı yeni deliller de gönderdik." dedi.
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları | Reklam | İnsan Kaynakları | Künye | Bize Ulaşın | Site Haritası | RSS