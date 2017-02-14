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BOZDAĞ'DAN GÜLEN'İN İADESİYLE İLGİLİ AÇIKLAMA

Bozdağ'dan Gülen'in iadesiyle ilgili açıklama

Adalet Bakanı Bozdağ FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in iadesiyle ilgili açıklama yaptı.

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Adalet Bakanı Bozdağ, "ABD'nin yeni Adalet Bakanı ile en kısa sürede telefonla veya yüz yüze görüşerek, Türkiye'nin bu konudaki beklentilerini, FETÖ'nün iadesinin ve diğer FETÖ'cülerin iadesinin Türkiye bakımından ne anlam ifade ettiğini bir kez de yeni bakana birinci ağızdan söyleme imkanımız olacaktır. Biz yeni gelişmelerin olmasını bekliyoruz. Trump'ın göreve başlaması üzerine bazı yeni deliller de gönderdik." dedi.

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