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BOZDAĞ'DAN SİNAN OĞAN HAKKINDA ŞOK HAMLE

Bozdağ'dan Sinan Oğan hakkında şok hamle

Adalet Bakanı Bozdağ, Sinan Oğan hakkında suç duyurusunda bulundu.

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Sinan Oğan'ın hafta sonu Yozgat'ta katıldığı toplantıyla ilgili paylaştığı tweetlerde, "Önce kürsü devrildi, sonra araca saldırı şimdi de silahlı saldırı. Saldırıyı Bekir Bozdağ, Vali, Emniyet Müdürü ve Sadir Durmaz ortak planladı. Bu karanlık plan Hollandalı Bekir'in onayı ve maalesef ki taşeronluğa soyunanların desteği ile hayata geçirilmek isteniyor" demesi nedeniyle Adalet Bakanı Bozdağ'ın, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunacağı belirtildi. Bakan Bozdağ'ın, Oğan'ın iddialarının iftira niteliğinde olması nedeniyle suç duyurusunda bulunacağı bildirildi.

Yozgat'ta yaşanan olaylar ile ilgili olarak Yozgat Valiliği tarafından yapılan açıklamada da Sinan Oğan'ın toplantı yapacağı salonun dışında iki grup arasında arbede yaşandığı belirtilirken, "Olay esnasında ne resmi görevliler nede gösteri yapanlarca asla silah kullanılmamıştır. Oğan'ın sosyal medyadan yaptığı suçlamalar asla gerçeği yansıtmamaktadır. Bu suçlamaları iftira olarak görüyor ve tamamıyla reddediyoruz" denilmişti.

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