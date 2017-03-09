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BOZDAĞ'DAN SÖZCÜ GAZETESİNE YALANLAMA

Bozdağ'dan Sözcü gazetesine yalanlama

Adalet Bakanı Bozdağ, "Sözcü gazetesinin 9 Mart 2017 tarihli manşetindeki 'Adalet Bakanı savcıya talimat verdi, saldırgan serbest kaldı.' haberi, açık iftiradır." ifadesini kullandı.

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Gazetecilik mesleğinin ilkelerine sadık gazetelerin, bir konuyu manşet yaparken doğruluğunu araştırması ve göre haber yapmaya karar vermesi gerektiğini belirten Bozdağ, şunları kaydetti:

"Sözcü gazetesinin 9 Mart 2017 tarihli manşetindeki 'Adalet Bakanı savcıya talimat verdi,saldırgan serbest kaldı.' Haberi, açık iftiradır. Yegane gazetecilik ilkesi, AK Parti'ye ve Sayın Cumhurbaşkanımıza düşmanlık olan bir gazeteden ahlaklı ve ilkeli habercilik elbet beklenemez. Herkes iddiasını ispatla mükelleftir. İddiasını ispat edemeyen müfteridir. Böyle bir talimat yoktur. Olmayan talimat, iftira ile var edilemez. Yapılan, gündeme gelmek isteyen bir şahsın, hem Cumhuriyet Savcısına hem de Adalet Bakanı olarak şahsıma tartışmasız bir iftirasıdır."Gazetecilik mesleğinin ilkelerine sadık gazetelerin, bir konuyu manşet yaparken doğruluğunu araştırması ve göre haber yapmaya karar vermesi gerektiğini belirten Bozdağ, şunları kaydetti:

"Sözcü gazetesinin 9 Mart 2017 tarihli manşetindeki 'Adalet Bakanı savcıya talimat verdi,saldırgan serbest kaldı.' Haberi, açık iftiradır. Yegane gazetecilik ilkesi, AK Parti'ye ve Sayın Cumhurbaşkanımıza düşmanlık olan bir gazeteden ahlaklı ve ilkeli habercilik elbet beklenemez. Herkes iddiasını ispatla mükelleftir. İddiasını ispat edemeyen müfteridir. Böyle bir talimat yoktur. Olmayan talimat, iftira ile var edilemez. Yapılan, gündeme gelmek isteyen bir şahsın, hem Cumhuriyet Savcısına hem de Adalet Bakanı olarak şahsıma tartışmasız bir iftirasıdır."

AA
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