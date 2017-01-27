BOZDAĞ'DAN YUNANİSTAN AÇIKLAMASI

Bozdağ'dan Yunanistan açıklaması

Yunanistan'ın 8 darbeci askeri iade etmemesine Adalet Bakanı Bozdağ tepki gösterdi.

» »
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

Yunanistan'a kaçan 8 darbeci askerin iade edilmemesine Adalet Bakanı Bozdağ tepki gösterdi.

Yunanistan Başbakanı Çipras konuyla ilgili yaptığı açıklamada 'Yargı kararı' ifadelerini kullanmıştı. BEKİR BOZDAĞ ise bu açıklamaya yanıt verdi.

İşte o sözler;

Türkiye'nin darbeci 8 askeri iade talebini Yunanistan'ın reddi,haksız ve siyasi bir karardır.Kararı yargının vermesi,gerçeği değiştirmez

Yunanistan adli mercilerinin verdiği bu haksız ve yanlış karar, hiçbir hukuki gerekçe ile izah edilemez/düzeltilemez.

Yunanistan'ın bu kararı, Türkiye-Yunanistan ilişkilerine tamiri oldukça güç ve çok uzun zaman alacak büyük bir zarar vermiştir.

Yunanistan'ı bu kararından vazgeçmeye ve darbeci askerleri Türkiye'ye iade etmeye bir kez daha davet ediyorum.

518
Emekli vatandaş hesabındaki parayı görünce şok olduEmekli vatandaş hesabındaki parayı görünce şok oldu
Trump'ın kararı Ankara'ya bomba gibi düştüTrump'ın kararı Ankara'ya bomba gibi düştü
Uyuşturucu çetesinin kuryesi ağır ceza hâkimi çıktıUyuşturucu çetesinin kuryesi ağır ceza hâkimi çıktı
Erdoğan'ın Tanzanya gezisinde neler yaşandı ?Erdoğan'ın Tanzanya gezisinde neler yaşandı ?
Arda'dan Başkanlık videosuna "Atatürk'lü" savunmaArda'dan Başkanlık videosuna "Atatürk'lü" savunma
Aile Bakanı: Buraya giden boşanıp çıkıyorAile Bakanı: Buraya giden boşanıp çıkıyor
Fenerbahçe taraftarı Rıdvan Dilmen'i ''öldürdü''Fenerbahçe taraftarı Rıdvan Dilmen'i ''öldürdü''
Çiçek hakkında şok iddianın sahibi ortaya çıktıÇiçek hakkında şok iddianın sahibi ortaya çıktı
İşte Cübbeli Ahmet'in çocukluk fotoğrafıİşte Cübbeli Ahmet'in çocukluk fotoğrafı
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  Site Haritası  |  RSS