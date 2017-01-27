Bozdağ'dan Yunanistan açıklaması

Yunanistan'a kaçan 8 darbeci askerin iade edilmemesine Adalet Bakanı Bozdağ tepki gösterdi.

Yunanistan Başbakanı Çipras konuyla ilgili yaptığı açıklamada 'Yargı kararı' ifadelerini kullanmıştı. BEKİR BOZDAĞ ise bu açıklamaya yanıt verdi.

İşte o sözler;

Türkiye'nin darbeci 8 askeri iade talebini Yunanistan'ın reddi,haksız ve siyasi bir karardır.Kararı yargının vermesi,gerçeği değiştirmez

Yunanistan adli mercilerinin verdiği bu haksız ve yanlış karar, hiçbir hukuki gerekçe ile izah edilemez/düzeltilemez.

Yunanistan'ın bu kararı, Türkiye-Yunanistan ilişkilerine tamiri oldukça güç ve çok uzun zaman alacak büyük bir zarar vermiştir.

Yunanistan'ı bu kararından vazgeçmeye ve darbeci askerleri Türkiye'ye iade etmeye bir kez daha davet ediyorum.