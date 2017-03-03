Bozdağ'ın gidemediği binada bomba alarmı

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın Almanya'da "Cumhurbaşkanlığı ve Hükumet Sistemi" konulu toplantı için kullanacağı, ancak son anda güvenlik ve park gerekçesiyle kullanılmasına izin verilmeyen salona bu sabah bomba ihbarı yapıldı.

Almanya'nın Baden Württemberg eyaleti Karlsruhe kenti yakınlarındaki 40 bin nüfuslu Gaggenau kasabası belediyesine ait salondaki toplantının iptali Almanya ile Türkiye arasında ilişkilerin gerilmesine neden olmuştu. Türkiye Alman derin devletinin bu işte parmağı olduğunu öne sürmüştü.

Bu arada salon için yapılan bomba ihbarının ardından belediye binasının tamamen boşaltıldığı ve bomba uzmanları tarafından binada patlayıcı madde aramasına başlandığı bildirildi.