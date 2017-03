Brad Pitt hakkında bomba iddia !

Brad Pitt, Angelina Jolie’den ayrıldıktan sonra, bir önceki eşi Jennifer Aniston’la yeniden görüşmeye başladı.

Brad Pitt’in, Angelina Jolie’den ayrıldıktan sonra, bir önceki eşi Jennifer Aniston’la mesajlaşmaya başladığı ve ikilinin ilişkilerini tamir etmeye çalıştığı iddia edildi.

Brad Pitt’in, Angelina Jolie’den ayrıldıktan sonra eski karısı Jeniffer Aniston’la yeniden iletişime geçtiği iddiası, magazinin gündemine oturdu.

53 yaşındaki ABD’li aktörün Angelina Jolie’den önce evli olduğu eşi Jennifer Aniston’a 48’inci doğum gününde iyi dileklerini ileten bir mesaj yolladığı iddia edildi.

US Weekly’nin haberine göre, doğum günü mesajı, ikili arasında devam eden bir karşılıklı mesajlaşmaya dönüştü.

İkiliye yakın bir kaynağın açıklamasına göre Pitt, eski karısına içini açtı ve boşanma sürecinde zor zamanlar geçirdiğini anlattı. Ayrıca ikilinin arasında eski günlerden bahsettikleri bir mesajlaşma gerçekleştiği de iddialar arasında.

Pitt ve Jolie 2004 yılında birlikte rol aldıkları ‘Bay ve Bayan Smith’ filmi esnasında aşk yaşamaya başlamış ve bu ilişki nedeniyle Pitt ve Aniston 2005 yılında boşanmıştı.

Brad Pitt’e yakın bir kaynağın İngiliz Daily Mail gazetesine aktardığı bilgiye göre, ünlü aktör, Aniston’ın telefon numarasını hiç arayıp bulmak zorunda kalmadı, çünkü aralarındaki iletişim zaten devam ediyordu.

Kaynağa göre, eski eşler arasındaki dostça mesajlaşma, Aniston’ın şimdiki eşi Justin Theroux’yu rahatsız etmedi.

Brad Pitt ve Angelina Jolie’nin, Eylül 2016’da boşanmak üzere mahkemeye başvurdukları öğrenilmiş, daha sonra ikili arasında altı çocuğun velayeti için mücadele başlamıştı. İkili, çocuklarının sağlığı için dava sürecinin basına duyurulmadan yapılması konusunda gizlilik anlaşması yapmıştı.

Angelina Jolie, geçtiğimiz haftalarda yeni filmi ‘First They Killed My Father in Cambodia’nın tanıtımı için çocuklarıyla birlikte gittiği Kamboçya’da ilk kez boşanma süreciyle ilgili konuşmuş ve BBC’ye verdiği röportajda şunları söylemişti:



“Bu konu hakkında çok zor bir dönem olduğu, bir aile olduğumuz ve daima bir aile olacağımız dışında çok fazla şey söylemek istemiyorum.”