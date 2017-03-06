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BRAD PİTT'İN OSCAR TÖRENİNE NİÇİN KATILMADIĞI ORTAYA ÇIKTI

Brad Pitt'in Oscar törenine niçin katılmadığı ortaya çıktı

Son dönemde Angelina Jolie ile boşanma haberleriyle gündemde olan ve 89. Oscar Ödül Töreni'ne katılmamasıyla dikkat çeken Brad Pitt’in törene gitmeme sebebi belli oldu.

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Brad Pitt'in sahibi olduğu yapımcılık şirketinin filmi 'Moonlight' (Ay Işığı), geçtiğimiz pazar günü düzenlenen 89. Oscar Ödülleri'nde 'en iyi film' seçildi.

Pitt, Los Angeles'taki Dolby Tiyatrosu’nda düzenlenen törene düzenlenen ödül törenine katılmadı.

53 yaşındaki ABD’li yıldızın, sinemanın en büyük ödül gecesine neden katılmadığı belli oldu. Hollywood Reporter’ın haberine göre ünlü aktör, Oscar törenine gitmek yerine İngiliz sanatçı Thmas Houseago’nun Los Angeles yakınındaki Frogtown stüdyosunda heykel yapmayı tercih etti.

Oyunculuk ve yapımcılık dışında bir başka uğraşının da heykeltıraşlık olduğu bilinen ünlü oyuncu, tasarımcı yönüyle de tanınıyor.

Bir dönem mobilya tasarımı yapan Pitt, 2012'de ünlü mücevher tasarımcısı Robert Procop ile üzerinde tam bir yıl çalıştıktan sonra yaptırdığı 16 karatlık elmas yüzüğü, şu an boşanmakta olduğu eşi Angelina Jolie’ye hediye etmişti.

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