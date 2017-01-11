BRANDWORKS, FENJİLYAN İLE EL SIKIŞTI

Brandworks, Fenjilyan ile el sıkıştı

Brandworks, gücünü doğadan alarak geliştirdiği ürünleriyle sektöre farklı bir bakış açısı getiren Fenjilyan’ın kurumsal iletişim ve medya ilişkileri yönetimini üstlendi.

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Dünyanın en önemli oksijen depolarından biri olan Kaz Dağları’ndaki bazı bitki özlerinin ciltte bıraktığı etkinin büyüsünün farkındalığıyla doğan Fenjilyan, Kurumsal İletişim, Proje Yönetimi, Etkinlik Yönetimi ve Medya İlişkileri alanlarında hizmet almak üzere Brandworks İletişim Danışmanlığı ile el sıkıştı.

 

Türkiye’nin dört bir yanından hem de dünyanın çeşitli yerlerinden doğal hammadde, kök hücre ve aktif madde bileşenleri kullanılarak ortaya çıkan Fenjilyan ürünleri, her yaştan kadın ve erkek kullanıcılar için tasarlanıyor. Herkesin cilt tipinin farklı olduğu bilinciyle farklı ürünler geliştiren Fenjilyan mühendisleri, geliştirdikleri ürünlerinin hiçbirinde ciltte tahribata yol açabilecek paraben, lanolin, kurutucu alkol, suni renklendirici ve mineral yağ vb. gibi zararlı maddelere yer vermiyor. Aksine cildi güçlendiren, onaran, bakım yapan ve gençleştiren doğal maddeler ve aktifler kullanıyor. Fenjilyan ürünlerinin hepsinin Sağlık Bakanlığı Bildirimleri yapılıp üretim aşamasında mikrobiyoloji ve antialerji testleri yapılıyor.

Brandworks İletişim Danışmanlığı ise ulusal ve uluslararası şirketlerin yer aldığı geniş ve itibarlı müşteri portföyüne, kurumsal ve pazarlama iletişimi alanında stratejik danışmanlık hizmeti sunuyor.

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