Brbaros Şansal: "Pişman değilim"

Yılbaşı akşamı yayınladığı video nedeniyle 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik' suçlamasıyla tutuklanan modacı Barbaros Şansal tahliye edildi. Tahliye edildikten sonra tutuklanmasına neden olan video hakkında konuşan Şansal, ''Bahse konu videonun en sonunda söylediğim cümle 2015 yılında Ulvi Yaman ile birlikte yaptığımız bir röportajın başlığı. O lafın sarf edildiği zümre iddia edildiği gibi Türk milleti değildir. Pişman değilim, o videonun arkasındayım'' dedi.

Şansal, yaşadıklarını RS FM'de 'Yavuz Oğhan'dan Bidebunudinle' programında anlattı. Şansal tutuklanma sürecini şöyle anlattı:

''UÇAKTAN İNERKEN LİNCE MARUZ KALDIM''

''Kıbrıs'tan yasal olmayan bir şekilde sınır dışı edildim. Kendi uçak biletimle Türkiye'ye geldim. Uçağın kapısında güvenlik şube müdürü gözaltı kararını bana söyledi. 7-8 polisle inerken TGS havalimanı çalışanları tarafından lince maruz kaldım. Ben zaten sosyal medyada başlayan olaylara karşı ifade vermeye, failleri bulmak üzere kişilik haklarımı, onurumu, iftiraları düzeltmek üzere Türkiye'ye geliyordum. Ama lince maruz kaldım. Beni güvenlik şube müdürlüğü memuru kurtardı. Vücut bütünlüğümün korunması, yaşam hakkım büyük ihlaller gördü. Bu lincin gerçekleştiği yer herhangi bir sokak değil, burası uluslararası bir havalimanı.''

''60 GÜN BOYUNCA HÜCREDEYDİM''

''60 gün boyunca tecritte ve hücredeydim. Ben talep ettim ama 3 adıma 3 adım olacağını bilmiyordum. Uluslararası havalimanında böyle bir şey yaşanıyorsa beni kimbilir hangi koğuşa koyarlar.''

''ŞU 3 KONUDA ŞİKAYETTE BULUNACAĞIM''

''Birincisi, havalimanında TGS şirketinin üniformalı çalışanları tarafından canavarca hislerle yaşam hakkıma ve vücut bütünlüğümün korunmasını ihlal ederek linç girişimine maruz kaldığım için şikayetçiyim. İkincisi, havalimanı emniyet görevlilerinden bu lince engel olmadıkları için şikayetçiyim. Üçüncüsü, bu görüntüleri dünyaya yayarak Türkiye'nin aleyhine propagandaya yol açtıkları için görüntüleri yayanlardan şikayetçiyim. Bu görüntüler yayıldığında çok üzüldüm. Çünkü bu fotoğraflar dünyanın pek çok yerinde yayılırken maalesef Türk milleti için barbar ifadelerini kullandılar ve Türk milletine bu yakıştırmaların yapılmasına sebep oldukları için de ayriyeten üzüldüm.''

''O VİDEONUN ARKASINDAYIM''

''Bahse konu videonun en sonunda söylediğim cümle 2015 yılında Ulvi Yaman ile birlikte yaptığımız bir röportajın başlığı. O lafın sarf edildiği zümre iddia edildiği gibi Türk milleti değildir. Çünkü Türk milleti asla ve asla tecavüzcü ve tacizci değildir. Pişman değilim, o videonun arkasındayım.''

''BEN ÖZGÜRDÜM AMA DIŞARDAKİ DOSTLARIM TUTUKLUYDU''

Cezaevinde kaldığı sürede 2 ciltlik roman yazan Şansal "Ben orada özgürdüm, dışarıdaki dostlarım tutukluydu. İftiralarla, algı yönetimleriyle ya da bir siyasi taraf olup tezahüratlarla insanları suçlamak, hukuku yanıltmak ülkenin dünya kamuoyu önünde maalesef çok zarar görmesine yol açıyor. Cürüm kötüdür ama adaletsizlik cürümden beterdir" dedi.