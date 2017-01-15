BREZİLYA'DA MÜSLÜMAN LİDERE FETÖ'DEN DAVA TEHDİDİ

Brezilya'da Müslüman lidere FETÖ'den dava tehdidi

Brezilya'da Yunus Emre Enstitüsü'nün düzenlediği "15 Temmuz Demokrasinin Zaferi" konulu panelde konuşan Müslüman toplum liderini FETÖ'nün dava açmakla tehdit ettiği bildirildi.

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Brezilya Ulusal İslam Derneği Dini İşler Müdürü ve aynı zamanda Brezilya Teologlar ve İslam İşleri Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Şeyh Halid Taki El-Din konuya ilişkin AA muhabirine açıklama yaptı.

El-Din, Sao Paulo’da gerçekleştirilen bir etkinlikte Türk gazetecilere yaptığı açıklamalar nedeniyle Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyelerinin hedefi haline geldiğini söyledi.

"Bu grubun adalet önünde yargılanması gerektiğini söyledim"

Söz konusu açıklamasında Türkiye’ye ve Türkiye’deki demokrasiye destek verdiğini belirten El-Din, "Türkiye hükümetinin tüm kanıtlarını Amerika Birleşik Devletleri'ne ve diğer yerlere götürdüğü, Fetullah Gülen hakkında onun kötü olduğu ve askeri darbenin arkasında olduğu ile ilgili bir konuşma yaptım. Bu grubun adalet önünde yargılanması gerektiğini söyledim." dedi.

Bunun ardından FETÖ bağlantılı kültür merkezi idarecilerinden bir mail aldığını anlatan El-Din, mailde "Burada bunu söylemişsiniz, yargıya götürmek için teyidiniz gerekli" şeklinde ifadeler yer aldığını kaydetti.

Bu mailin kendisi için bir tehdit olduğunu belirten El-Din, "Fetullah Gülen Türkiye hükümeti tarafından askeri darbenin arkasında olmakla suçlandı. Her türlü terörizmin ve öldürmenin karşısında olduklarını göstermeleri gerekir. Ben herhangi bir fikir veya ideoloji adına kimseyi öldüremem. Hayır, toplumun barışı için çalışmak gerekir. Gerçekte bu bir tehditti” diye konuştu.

"Fetullah Gülen ve grubuna karşıyım"

Türkiye’yi etkileyen askeri darbeye karşı olduğunu ve kendi fikrini söylediğini dile getiren El-Din "Fetullah Gülen ve grubuna karşıyım, çünkü Türkiye hükümeti tarafından suçlanıyorlar. Eğer bir fikir ayrılıkları varsa gitsinler, fikir ayrılıklarını Türkiye’de yapsınlar ya da burada yargıda yapsınlar. Bu benim görüşüm, benim düşüncem” şeklinde konuştu.

Kendisinin neden tehdit edildiğini anlamadığını ifade eden El-Din, "Sizin için neler hazırladıklarını bilmiyorsunuz. Elbette korkuyorum.” dedi.

"Bütün bunlar neden?" diye soran El-Din, tehditlerin artması halinde federal polise giderek şikayetçi olacağını söyledi.

AA
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