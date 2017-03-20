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BTK VE TİP FETÖ TARAFINDAN TAMAMEN ELE GEÇİRİLMİŞ

BTK ve TİP FETÖ tarafından tamamen ele geçirilmiş

Sabah gazetesi yazarı Dilek Güngör devletim kurumlarının FETÖ tarafından nasıl ele geçirildiğini gözler önüne seren çarpıcı bir rakam açıkladı.

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Güngör köşesinde BTK Başkanı Ömer Fatih Sayan ile yaptığı görüşmeden elde ettiği rakamları açkladı. Sayan'ın verdiği rakamlar ürkütücü tabloyu gözler önüne seriyor:

KURUMDAKİ MEMURLARIN 3'TE BİRİ FETÖ'CÜ ÇIKTI

 FETÖ'nün en sık kullandığı yöntemdi telefon dinleme... Artık bitti mi? 
Gayriyasal dinlemeler konusunda önlemleri aldık. Bir yol düşünün oraya radarları yerleştirdik. Sıkı şekilde takip ediyoruz. Ama birçok çeşit dinleme var. Ortam dinlemesi, cihazı ele geçirerek veya takip ederek dinleme gibi...

 BTK, FETÖ'nün en çok yapılandığı kurumların başındaydı. Örgütten temizlendi mi?
Etkin mücadelemiz sürüyor. Kurumdaki memurların üçte biri FETÖ üyesiydi. Hepsini gönderdik. TİB'de de çalışanların yüzde 85'i FETÖ'cü çıktı.

Sabah
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