BTK ve TİP FETÖ tarafından tamamen ele geçirilmiş

Güngör köşesinde BTK Başkanı Ömer Fatih Sayan ile yaptığı görüşmeden elde ettiği rakamları açkladı. Sayan'ın verdiği rakamlar ürkütücü tabloyu gözler önüne seriyor:

KURUMDAKİ MEMURLARIN 3'TE BİRİ FETÖ'CÜ ÇIKTI



FETÖ'nün en sık kullandığı yöntemdi telefon dinleme... Artık bitti mi?

Gayriyasal dinlemeler konusunda önlemleri aldık. Bir yol düşünün oraya radarları yerleştirdik. Sıkı şekilde takip ediyoruz. Ama birçok çeşit dinleme var. Ortam dinlemesi, cihazı ele geçirerek veya takip ederek dinleme gibi...



BTK, FETÖ'nün en çok yapılandığı kurumların başındaydı. Örgütten temizlendi mi?

Etkin mücadelemiz sürüyor. Kurumdaki memurların üçte biri FETÖ üyesiydi. Hepsini gönderdik. TİB'de de çalışanların yüzde 85'i FETÖ'cü çıktı.