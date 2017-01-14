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BTK'YA ''YASAL HACKER'' HÜCUMU

BTK'ya ''yasal hacker'' hücumu

"BTK Türk gençlerden hacker ordusu kuracak" haberi üzerine BTK'ya adeta başvuru yağdı.

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Dünyanın dört bir yanından başvurular gelirken, yeni hacker timi, 20 Ocak'ta başlayacak ve 24 saat sürecek Yarışma sonucunda belirlenecek.

25 BİN VATANSEVER GENÇ BAŞVURDU

"Türk gençlerden 'hacker ordusu' kurulacak" haberinin ardından Bilgi Teknoloji ve İletişim Kurumu'na (BTK) 25 bin vatansever, 'hacker' olmak için başvuruda bulundu.

Bilgi ve yetenekleri sınanarak bir kısmı Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi'nde (USOM) istihdam edilecek hackerların yanı sıra, yeni kurulan Ulusal Siber Güvenlik Gönüllüleri Platformu ile de geriye kalanlar değerlendirmeye alınacak.

BTK Başkanı Ömer Fatih Sayan, USOM-SOME 2. İstişare Toplantısı'nda Kuvayı Milliye ruhu ile yeni göreve başlatılacak hacker timinin sınanacağı yarışmanın startını verdi. Yarışma için www.siberyildiz.com sayfasından başvurular alınmaya başlandı.

Sabah
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