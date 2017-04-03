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BU ACININ TARİFİ YOK ! 611 GÜN SONRA HAYATINI KAYBETTİ

Bu acının tarifi yok ! 611 gün sonra hayatını kaybetti

İzmir'de düğününe 10 gün kala kalp krizi geçiren 23 yaşındaki Hasret Yörün, 611 gün sonra yaşam mücadelesini kaybetti.

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İzmir'de düğününe 10 gün kala kalp krizi geçirerek komaya giren 23 yaşındaki Hasret Yörün'den 611 gün sonra acı haber geldi.

NİŞANLISI 611 GÜNDÜR NÖBET TUTUYORDU

Acı haber, komadaki nişanlısının başında 611 gündür nöbet tutan Serdal Dikicigil'i (32) çok üzdü. Her gün iki kez sevdiği kadını ziyarete gelen, iyileşmesi için ayaklarına mesaj yapıp hikayeler anlatan genç adam, 30 Mart'ta Hasret'in ölüm haberiyle sarsıldı.

"HASRET'İME HASRET KALDIM"

Dikicigil, "Hasret'ime hasret kaldım. Çok mücadale ettik ama olmadı. Çok istediği gelinliği giymeden gitti. Bundan sonra hayat benim için hep eksik kalacak" dedi.

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