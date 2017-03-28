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''BU BİR İHTİLAL, İNŞALLAH KANLI OLMAZ''

''Bu bir ihtilal, inşallah kanlı olmaz''

FETÖ'nün darbe girişimindeki 28 kişi hakkında açılan davada sanıklar savunma yapmaya devam ediyor.

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Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında Sahil Güvenlik Komutanlığındaki olaylara ilişkin, aralarında eski Sahil Güvenlik Komutanı Tümamiral Hakan Üstem'in de bulunduğu biri er, 28 kişi hakkında açılan dava sanık savunmalarıyla devam ediyor.

Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Cezaevi Yerleşkesi'ndeki duruşma salonunda görülmeye başlanan davanın ilk duruşmasına sanıklar, avukatları ve bazı sanık yakınları katıldı.

Sanık savunmalarının alınmasıyla devam eden duruşmada savunmasını yapan sanık Mustafa Özek, astsubay olarak görev yaptığını ve 15 Temmuz günü nöbetçi olduğunu kaydetti.

Nöbetçi olduğu esnada Genelkurmay'dan kendisini Ersin albay olarak tanıtan birinin aradığını, hava sahasının kapatıldığını söylediğini aktaran Özek, daha sonra birlikteki görevli subayların gelmeye başladığını kaydetti.

Harekat Merkezinde yaşananlara değinen sanık Özek, şunları söyledi:

"Albay Süleyman Yarayan, 21.30'da harekat merkezine geldi. Denizde hareket halinde olan botumuz olup olmadığını sordu. Ardından da bir botu arayarak 'Kalamış Marina'ya git. Oradakileri al, istediği yere götür' dedi. Saat 23.00 sularında Yarayan bize, 'arkadaşlar anlamışsınızdır herhalde. İhtilal oluyor, inşallah kanlı olmaz. Biz bunu zaten yapacaktık. Bulunduğunuz yeri terk etmeyin' dedi. Masasında silahını gördüm. Normalde karargaha silahla girmeyiz. Silahlı olduğu için bir şey yapamayacağımı düşündüm. Daha sonra Yarayan yanına gelen rütbelilere emirler verdi ve görev yerlerine gönderdi."

O gece üç sefer sıkı yönetimle alakalı mesaj çekildiğini kaydeden sanık Özek, verilen emir doğrultusunda 6 botu arayıp mühimmatların yüzde 10'unun boş alana atılabileceği yönündeki emri ilettiğini aktardı.

Darbe girişiminde rol almadığını kaydeden sanık Özek, "20 yıldır giydiğim üniformamı kirletecek bir faaliyetin, darbe girişiminin içerisinde yer almadım. FETÖ üyesi değilim" savunmasını yaparak tahliye talebinde bulundu.

Sanıklardan Harekat Merkezi eski vardiya subayı yüzbaşı Ahmet Küçüktamer de darbe girişiminin yaşandığı gün nöbetçi olduğunu ifade ederek, Yarayan'ın emriyle kendisine eski albay Sezgin Şakrucu'nun getirdiği, seyirdeki gemilere gönderilecek mesajı gergin ortamda "Gemilerin güvenliği için" dendiğinden dolayı imzaladığını dile getirdi.

Kendisinin de 5 botu arayıp tehlike durumunda mühimmatlarının yüzde 10'unu açığa ya da havaya atabileceklerini söylediğini aktaran Küçüktamer, Yarayan'ın da harekat merkezinde ihtilal olduğunu söylediğini ve "Yapmamız gerekeni yapıyoruz" dediğini belirtti.

Darbeye karışmadığını ve FETÖ ile bağlantısı olmadığını, harekat merkezinde de nöbetçi olduğu için o gece orada bulunduğunu öne süren Küçüktamer, tahliyesini talep etti.

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