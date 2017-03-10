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BU ÇETE POLİSİ DE ŞOKE ETTİ

Bu çete polisi de şoke etti

İcralık lüks araçların parçalarını söküp polise ihbar ettikten sonra bu araçları ihaleyle alarak yüksek bedelle satan çete çökertildi.

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Çorum’da organize suç örgütlerine yönelik soruşturma yapan Çorum Emniyeti KOM Şubesi, son yılların en ilginç çete operasyonunu gerçekleştirdi. Polis, kentte faaliyet gösteren organize suç örgütünü takibe aldıktan sonra önemli bilgilere ve tespitlere ulaştı. Şebekenin bazı üyelerinin sürekli Çorum Adliyesi’ne giderek icra müdürlüğü görevlileri ile bağlantı kurdukları görüldü. 

LÜKS ARAÇLARLA İLGİLİ BİLGİ SAHİBİ OLUYORLAR


Bu bağlantı sonrasında icra müdürlüğündeki bazı görevlileri rüşvet karşılığında suç örgütü için çalışmasını sağlayan şebekenin, bu yöntemle icra takibi başlatılan lüks araçlarla ilgili olarak hemen bilgi sahibi olduğu belirlendi. 

Bu aşamadan sonra şebekenin, hakkında icra takibi başlatılan lüks araç sahiplerine baskı yaparak düşük bedel karşılığı kendilerine ait otoparklara aldıkları ve bu araçların bazı önemli parçalarını söktüğü anlaşıldı. Şebekenin daha sonra eksik parçalı araçları emniyete ihbar ederek yakalanmasını sağladığı belirtildi.

İHALEDE TEHDİT 

Şebekenin daha sonra el konulan araçlar için Çorum İcra Müdürlüğü’nce açılan ihaleye girdiği ve diğer adayları tehdit edip bu araçları düşük bedelle icradan satın aldığı saptandı. Sonrasında ise şebekenin, daha önce sökülen parçaları bu kez icradan satın alınan araçlara yeniden takarak piyasa fiyatı üzerinden satarak haksız kazanç elde ettiği ortaya çıkarıldı.

ÖRGÜTÜN İÇİNDE ÇOK ÖNEMLİ İSİMLER VAR

Aynı zamanda “ihaleye fesat karıştırmak” suçu da işleyen şebekenin ağırlıklı olarak kentte ticari faaliyetleri olan galericilerden oluştuğu görüldü. Örgütü oluşturan bazı galericilerin avukatlarının da örgüt faaliyetleri içinde hareket ettiği belirlendi. Organize suç örgütü içinde, emekli polis, icra müdürü, icra müdür yardımcısı, icra müdürlüğü görevlileri, zabıt katiplerinin bulunduğu da anlaşıldı. Polis, geçen haftaki operasyonda toplamda 19 şüpheliyi gözaltına aldı. Emekli polisin, örgüt içinde “koruma” olarak görev aldığı tespit edilirken, operasyonda çok sayıda silaha el kondu.

Milliyet
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