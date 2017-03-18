Bu da CHP'nin referandum anketi

16 Nisan’da yapılacak olan referandum için gezici stant ile yola çıkan ve ilk çalışmasını Soma’da Bergama Belediye Başkanı Mehmet Gönenç ile birlikte yapan CHP Grup Başkanvekili Manisa Milletvekili Özgür Özel, referandum çalışmalarına Kırkağaç’ta devam etti.



Kırkağaç’ta ilk olarak Belediye Başkanı Yaşar İsmail Gedüz’ü ziyaret eden Bergama Belediye Başkanı Mehmet Gönenç ve CHP Grup Başkanvekili Manisa Milletvekili Özgür Özel’e Kırkağaç CHP İlçe Başkanı Şerif Ozan İrem’de eşlik etti. Belediye Başkanı Yaşar İsmail Gedüz ziyaretinden sonra ise Kırkağaç esnafı, sendika ve sivil toplum kuruluşları ziyaret edildi.



“15 TEMMUZ’DAN TÜRKİYE’Yİ CUMHURİYETE SAHİP ÇIKANLAR DÖNDÜRDÜ”



Daha sonra Bergama Belediye Başkanı Mehmet Gönenç’in de Kırkağaçlı vatandaşlara seslendiği mitingde CHP’nin “Gel kurtul bi hayır’la” adlı referandum şarkısı,klibiyle birlikte tanıtıldı. Kırkağaç’ta ki Deveciler Kahvesi Meydanı’nda yapılan mitingde konuşan Başkan Gönenç, 16 Nisan’da yapılacak olan referandumun partiler üstü bir mesele olduğunu ve yapılacak olan anayasa değişikliğiyle rejimin ve sistemin değiştirilmek istendiğini söyledi. 15 Temmuz’da yapılmak istenilen darbe girişimine değinen Başkan Gönenç; “Beraber yürüdük biz bu yollarda diye türkü yazanlar döndürmedi 15 Temmuz’dan Türkiye’yi. 15 Temmuz’dan Türkiye’yi Cumhuriyet’e sahip çıkanlar döndürdü. Ve şimdi bir kez daha ayın 16’sında Atatürk’ün kurduğu Cumhuriyet’e, parlamenter sisteme sahip çıkmak durumundayız” dedi.



Başkan Gönenç ayrıca; “Hatırlayın, 1 Mart tezkeresi geldi, TBMM’nin önüne. Ülke için çok önemliydi. Türkiye’yi savaşın eşiğine getirmişti. Eğer 1 Mart tezkeresi geçseydi meclisten, Türkiye Ortadoğu bataklığının tam ortasına saplanacaktı. Ama orada TBMM’nin vicdanlı milletvekilleri ‘Hayır’ dedi ve 1 Mart’ta savaşın eşiğinden döndük. Şimdi, 16 Nisan’dan sonra evet çıkarsa TBMM’nin böyle bir yetkisi de olmayacak. Bu yüzden bu referandum çok önemli” dedi.



“HAYIR DEMEK FELAKETİ ÖNLEMEKTİR”



Başkan Gönenç’ten sonra konuşan CHP’li vekil Özgür Özel ise konuşmasında; “Bugün buraya ortak değerlerimiz için, parti meselesi değil, memleket meselesini anlatmak için geldim. “Bu ülkenin tarihine baktığınızda istilaya, işgale, mandaya ve özgürlüğü, bağımsızlığı kaybetmeye karşı hep ciddi direnişleri, ‘Hayır’ deyişleri görürsünüz. Hayır demek çoğu zaman korumaktır. Hayır demek felaketi önlemektir. Atatürk ve arkadaşları ‘Hayır’ demesiydi. Bu bayrak inmişti, bu ezan susmuştu” dedi.



Afyon’da yaptığı bir mitingde, bir asker annesinin kendisine ‘Hayır’ dediğim için bize terörist diyorlar' dediğini anlatan CHP’li vekil Özgür Özel; “Dün teröristin önüne halı serenler, ‘bey’ diyenler, ‘sayın’ diyenler, onlarla anlaşma yapanlar, bugün ortaya çıkan şehitler için kurulan tuzakları, kazılan hendekleri, Valiye ‘Görme’, MİT’e ‘Duyma’ askere ‘Önünden de geçseler dokunma’ diyenler bugün sana terörist diyorsa, sen bu memleketin en kıymetli anasısın, sana terörist diyenler utansın” dedi.



“HAYIR 4 PUAN ÖNDE”



Yaptıkları anket sonuçları hakkında da bilgi veren Özel, referandum için ‘Hayır’ın 4 puan öne geçtiğini söyledi. Özel yaptığı açıklamada; “Bu görüşmeler başladığında ‘Evet’ %43, ‘Hayır’ %41 idi. Şimdi ‘Evet’ %42 ‘Hayır’ %46 oldu. Ama 12 puanlık bir kararsız var. Bu kararsızın en az 4 puanını ikna edip bu rejim değişikliğine dur dememiz lazım" dedi.