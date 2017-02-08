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BU DA ESKİ ERKEK ARKADAŞ DEHŞETİ

Bu da eski erkek arkadaş dehşeti

Yalnız yaşayan 24 yaşındaki genç kız gece yarısı evine gelen eski erkek arkadaşı tarafından öldürüldü.

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Mersin'in Silifke İlçesi'nde yalnız yaşayan 24 yaşındaki Büşra Uzun, gece evine gelen eski erkek arkadaşı Hakan Y. tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

Olay, Silifke İlçesi Taşucu Kum Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre 1 yıl önce kiraladığı evde yalnız yaşamaya başlayan Büşra Uzun, eski erkek arkadaşı Hakan Y.'den bir süre önce ayrılarak, bir başka kişi ile aşk yaşamaya başladı.

Eski sevgilisi tarafından tehdit edilen genç kadın, dün akşam geç saatlerde evine döndüğünde, Hakan Y. ile karşılaştı. Uzun ile konuşmak isteyen Hakan Y. eve girmek istedi. Tartışmanın büyümesi üzerine, Hakan Y. üzerindeki bıçakla genç kadını karnından ve sırtından bıçakla yaraladı.

Kanlar içinde yere düşen Büşra Uzun bu sırada yeni erkek arkadaşını arayıp yardım istedi. Çığlıkları duyan komşular ise olay yerine sağlık ekiplerinin çağırdı. Aldığı bıçak darbeleriyle kan kaybeden Büşra Uzun, sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.

Hakan Y. ise cinayette kulannıdğı bıçakla intihar girişiminde bulundu. Ağır yaralanan Hakan Y., Silifke Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

DHA
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