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BU DA OLDU ! KULAKLIK BOMBA GİBİ PATLADI

Bu da oldu ! Kulaklık bomba gibi patladı

Uçakta kablosuz pilli kulaklık kullanan kadın yolcu, kulaklığı patlamasıyla neye uğradığını şaşırdı.

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Havada yolculuk sırasında patlayan ve yaşamsal tehlike oluşturan cep telefonu, dizüstü bilgisayar gibi gelişmiş teknolojik aygıtlara şimdi de pilli kulaklıklar katıldı.

Pekin'den Melbourne'e giderken uçakta kablosuz pilli kulaklık ile müzik dinleyen kadın bir yolcu, kulaklığın patlaması ve alev alması sonucu yanıklar ve is içinde kaldı. Olay sonrası ismi açıklanmayan Avustralyalı kadın yolcunun yüzünde, kulaklarında ve ellerinde yanıklar oluştu. Avustralya Ulaşım Güvenliği Başkanlığı, uçakta uyurken müzik dinleyen yolcunun, "Müzik dinlerken bir sıcaklık duydum, biraz ters dönmeye çalıştığımda da kulaklarımda ve yüzümde bir patlama hissettim. Elimi yüzüme atınca kulaklık boynuma doğru kaydı. Elimle çekip yere attım, çok sıcaktı ve alevlenmeye başlamıştı" dediğini aktardı. Yolcunun olay anından hemen sonra çekilen fotoğrafını da paylaşan Avustralya Ulaşım Güvenliği Başkanlığı, ilk kez bir kulaklık yüzünden oluşan bir sorunla karşılaştıklarını açıkladı.

Bu da oldu ! Kulaklık bomba gibi patladı

DHA
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