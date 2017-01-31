BU DEKOLTE OLAY OLDU

Bu dekolte olay oldu

'Orange Is The New Black' dizisinde rol alan Emily Althaus'un dekoltesi olay oldu.

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'Orange Is The New Black' dizisinde 'Maureen Kukudio' karakterine hayat veren Emily Althaus, SAG Ödül Töreni'nde derin dekolteli bir elbise tercih etti.
 
Törene siyah ve dantelli bir elbiseyle katılan Althaus, 90'lar tarzı kısa kaküllü küt saçları ve riskli elbisesiyle dikkati çekti. 
 
Başarılıu oyuncu, 'Orange Is The New Black'in ödül alması üzerine geceden keyifli ayrıldı.
 

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