BU EMOJİLER İPHONELARI ÇÖKERTİYOR

Bu emojiler iPhoneları çökertiyor

iPhone sahibi arkadaşınızın sinirlerini bozmak istiyorsanız, tüm yapmanız gereken ona emojileri ve bir özel karakteri belirli bir sırayla göndermek.

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Sırasıyla bir beyazbayrak emojisi, bir sıfır, bir gökkuşağı emojisi ve "variation selector" adlı gizli karakteri yan yana yazarak iMessage üzerinden gönderdiğinizde karşıdaki cihaz neredeyse hemen kilitleniyor.

Bu yöntemi kullanmanın birkaç farklı yolu da var. Örneğin söz konusu karakterleri standart mesaj olarak gönderirseniz, sadece iOS 10.1 ve öncesini kullanan cihazlar kilitleniyor. Karakter dizisini içeren bir kişi kartı göndermeniz halinde iOS 10.2 cihazları da kilitleniyor.

Geliştiriciler, dizideki gizli karakterin sisteme iki emojiyi bir araya getirmesini söylediğini ve sıfır karakteri yüzünden bunun yapılamadığını, sonuçta sistemin kilitlendiğini söylüyorlar. Saldırının yıkıcı bir zararı yok gibi görünüyor; iPhone'u baştan başlattıktan sonra eskisi gibi kullanmaya devam edebiliyorsunuz. Bazı kullanıcılar ise karakter dizisini içeren mesajı iMessage uygulamasından silemediklerini, bunu yaparken telefonun hemen kilitlendiğini söylüyorlar.

Bu nedenle bu kötü şakayı arkadaşlarınıza yapmamanızda fayda var gibi görünüyor. Apple, sorunla ilgili bir açıklama yapmadı ancak bir sonraki güncellemede bir onarım sunmasını bekleyebiliriz.

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