Bu fotoğraf El Bab'dan: ''IŞİD'e fena sopa atmışlar''

Türk Silahlı Kuvvetlerinin ÖSO güçleri ile birlikte devam ettirdiği Fırat Kalkanı harekatında El Bab'taki ilerleyiş devam ediyor. El Bab'da DEAŞ teröristleri çıkan çatışmalardan flaş bir fotoğrafı ise bugün Terör ve Güvenlik uzmanı Abdullah Ağar paylaştı. Ağar "Fotoğraf Bab'tan... Bab'ın içinden!" diyerek paylaştığı fotoğrafın altına şu cümleleri yazdı:
"Fotoğraftaki bina içinde sıkı maç çıkmış. IŞİD'e orada fena sopa atmışlar. Bina çatışma şiddetinin izlerini taşıyor. Duvarlar, merdivenler çökmek üzere. Buna rağmen komandolar ele geçirdikleri hakim noktadaki bu binanın üst katına çıkıyorlar. Dertleri, buradan IŞİD'in tank, BMP ve bombalı araçlarını avlamak. Bunu da ellerindeki hafif tanksavar silahları LAW'larla yapacaklar. Temas hattı o kadar yakın yani. Bab ise artık yakın değil... Çok yakın. Dünkü bombardımanda ise Hastane tepesinin rakımının 1-2 metre düştüğünü söylüyorlar!!! Bu arada bizim çocuklar IŞİD'e "DTÖ" diyorlar."
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BU FOTOĞRAF EL BAB'DAN: ''IŞİD'E FENA SOPA ATMIŞLAR''
Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında El Bab'ta başlatılan operasyonda sona yaklaşıldı. Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar bölgeden bir fotoğraf paylaşarak son durumu anlattı.
Türk Silahlı Kuvvetlerinin ÖSO güçleri ile birlikte devam ettirdiği Fırat Kalkanı harekatında El Bab'taki ilerleyiş devam ediyor. El Bab'da DEAŞ teröristleri çıkan çatışmalardan flaş bir fotoğrafı ise bugün Terör ve Güvenlik uzmanı Abdullah Ağar paylaştı. Ağar "Fotoğraf Bab'tan... Bab'ın içinden!" diyerek paylaştığı fotoğrafın altına şu cümleleri yazdı:
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