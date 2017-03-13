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BU FOTOĞRAF RAKKA'DAN GELDİ

Bu fotoğraf Rakka'dan geldi

Suriye'de Rakka'ya yerleşen DEAŞ'lı teröristler sokakları kazıp barikatlar hazırladı.

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Terör örgütü IŞİD'in Suriye'deki kalesi Rakka'nın içinden yeni bir fotoğraf geldi.

Batıdaki en önemli merkezi Fırat Kalkanı Harekâtı ile kaybeden ve doğudaki Musul'da da adım adım yenilgiye sürüklenen terör örgütünün, son kalesinde sokaklara barikat kurduğu görülüyor.

Kent içinden gelen haberlere göre, yakın zamanda hız kazanacak operasyonda zırhlı araçların geçişini engellemek isteyen IŞİD sokaklara hendekler kazdı, bazı noktalara ise barikatlar kurdu.

Rakka'da 4 bin civarında teröristin bulunduğu tahmin ediliyor.

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