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BU HAFTA EN ÇOK ALTIN KAZANDIRDI

Bu hafta en çok altın kazandırdı

24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 6,57 değer kazandı.

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Borsa İstanbul`da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 5,73 yükseldi. Euro/TL, bu hafta yüzde 5,17 yükseldi.

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 6,57 artışla 146 liraya yükselerek haftalık bazda en çok kazandıran yatırım aracı oldu.

Cumhuriyet altınının satış fiyatı bu hafta yüzde 6,55 değer kazanarak 976 liraya, çeyrek altının satış fiyatı ise yüzde 6,67 artarak 240 liraya çıktı.

BIST 100 endeksi, hafta içinde en yüksek 81.642,15, en düşük ise 76.636,38 puanı gördükten sonra haftayı, önceki hafta kapanışına göre yüzde 5,73'lük artışla 81.524,32 puandan tamamladı.

Bu hafta euro yüzde 5,17 değer kazanarak 4,0310 liraya, ABD doları ise yüzde 4,18 yükselişle 3,7860 liraya çıktı.

Bu hafta, bireysel emeklilik fonları yüzde 1,08, yatırım fonları yüzde 0,65 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en fazla kazandıran yüzde 8,93 ile kıymetli madenler fonları oldu.Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası'nda, ağırlıklı ortalamalara göre çeşitli vadelerdeki bono ve tahvillerin haftalık net getirileri ise yüzde 0,15 ila yüzde 0,26 arasında gerçekleşti.

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