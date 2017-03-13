Bu hafta hava nasıl olacak ?

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hafta sonuna kadar yağışlı ve soğuk hava yurdu terk etmeyecek, hava sıcaklığı batı ve iç kesimlerde 2 ila 6 derece azalacak. Rüzgar, genellikle güney ve güneydoğu, Marmara ve Ege'de kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Kıyı Ege ve Akdeniz'de kuvvetli (30-60 km/sa) olarak esecek.

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Genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Anadolu'nun doğusu ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların Akdeniz Bölgesi, Karaman, Aksaray, Niğde, Adıyaman, Elazığ, Tunceli ve Bingöl çevreleri ile Konya'nın güney kesimlerinde kuvvetli (21-50 mm), Mersin ve Adana çevreleri ile Kahramanmaraş'ın batı çevrelerinde çok kuvvetli ve şiddetli (51-100 mm) olacağı tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda buzlanma ve don olayı bekleniyor