Bu ilçede evi arsası olanlara piyango vurdu

Kuveytli yatırımcı Dr. Nami Alnami, Trabzon'un Yomra ilçesine yapacağı 150 Milyon dolarlık turizm yatırımı için Yomra Belediyesi'ne bir ziyarette bulundu.

Son yıllarda devlet ve özel sektör yatırımlarıyla büyük bir gelişme kaydeden Yomra yabancıların da gözdesi oldu. Son olarak Kuveytli yatırımcı Dr. Nami Alnami'den Trabzon'un Yomra ilçesine 150 Milyon Dolarlık turizm yatırımı hamlesi geldi.

Konu ile ilgili olarak Alnami Group Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Nami Alnami, Yomra Belediye Başkanı İbrahim Sağıroğlu'nu makamında ziyaret ederek bilgi alış verişinde bulundu. Yatırımcıların ilçelerini tercih ettikleri için mutlu olduklarını belirten Belediye Başkanı İbrahim Sağıroğlu, "Yomra ilçemiz Trabzon'un parlayan yıldızı. İlçemiz hem devlet yatırımları hem de özel sektör yatırımları ile birlikte güzel gelişmeler yaşadı. Özel sektörde özellikle otel yatırımlarıyla birlikte turizmin göz bebeği olduk. Yatırımlar yeterli mi tabi ki değil. Konaklama bakımdan yeterli olabilir ancak konaklamanın yanında turistimizi 12 ay burada tutabilmemiz lazım. İlçemizin merkezi yatırıma doydu. Ancak, biz bu yatırımlarımızı kırsala doğru yaymamız lazım. Dr. Alnami'ye hem dolgu alanımızı hem de Özdil ve Oymalı mahallelerimizde bulunan hizmet binalarımızı sunduk. Kendileri ekibiyle birlikte incelemeleri yapacak. 150 milyon dolarlık bir yatırım yapmak istediklerini ifade etti" dedi.

Kuveytli yatırımcı Dr. Nami Alnami ise sıcak karşılamadan dolayı teşekkür ederek " Türkiye'de birkaç noktada yatırımımız var. Trabzon'u da çok beğendik. Özellikle Yomra yatırımız açısından uygun görünüyor. Başkanımızla sıcak bir görüşme gerçekleştirdik. Alanlarda incelemelerimizi yaparak 150 Milyon Dolarlık bir yatırımı Yomra'ya kazandırmak istiyoruz" diye konuştu.