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BU İLİMİZDE İŞ VAR AMA İŞÇİ YOK !

Bu ilimizde iş var ama işçi yok !

Türkiye'nin en düşük işsizlik oranına sahip olan Karaman'da 6 bin yeni istihdam oluşturulması amaçlanıyor.

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Türkiye'nin yüzde 4 ile en düşük işsizlik oranının olduğu, yaklaşık 3 bin işçinin çevre il ve ilçelerden  getirildiği Karaman'da, istihdam seferberliği kapsamında da 6 bin yeni istihdam oluşturulması amaçlanıyor.

Karaman Organize Sanayi Bölgesi (OSB) ve Belediye Başkanı Ertuğrul  Çalışkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, gıda sanayisi ile dikkati çeken ilin  "bisküvi ve elmanın başkenti" olduğunu söyledi.

Türkiye'deki bisküvi ve çikolata üretiminin 70'inin Karaman'da  gerçekleştirildiğini belirten Çalışkan, "En çok elma üretilen ikinci il burası.  Bulgur üretiminin de lokomotif illerinden biri. Bunun yanında imalat makineleri,  tarım makineleri üretiliyor. 100'e yakın ülkeye ihracat yapılıyor." diye konuştu.

Karaman OSB'nin çalıştırdığı iş gücü ile önemli bir istihdam alanı  olduğunun altını çizen Çalışkan, şöyle devam etti:

"Konya'nın Ereğli, Çumra ve Karapınar, Mersin'in Mut ve Gülnar  ilçeleri ile Karaman'ın köylerinden servislerle işçi taşınıyor. Bu işçiler  günübirlik gelip gidiyor. Buna rağmen sanayimiz yüzde 30 eksik kapasite ile  çalışıyor. Eksik kapasite çalışılmasının temel nedeni de işçi bulunamaması.  Buradaki işletmelerde yaklaşık 18 bin işçi çalışıyor. Bunların 3 bini çevre il,  ilçe ve köylerden gelen işçiler. Daha 6 bin işçiye ihtiyaç var. Bu da şunu  gösteriyor. Karaman'da işsizlik problemi yok. Sadece iş beğenmeme ile ilgili bir  sorun var. Çalışmayanlar, masa başı iş istiyor. Devlet dairesinde iş arıyor. Şu  anda yüzde 30'luk bir işçi ihtiyacımız var."

Çalışkan, eksik kapasite ile çalışmanın ülke ve Karaman ekonomisine  zararı olduğunu dile getirerek, "500 milyon dolarlık ihracat yapan bir şirket  yüzde 30 eksik kapasite ile çalışıyorsa, 150 milyon dolar hem şehrin hem ülkenin  kaybı var." dedi.

FABRİKALAR TAM KAPASİTE ÇALIŞAMIYOR

Karaman'ın Türkiye'nin işsizlik oranı en düşük ili olduğunu vurgulayan  Çalışkan, "Şu anda ilde işsizlik rakamı yüzde 4. Bu, çok iyi bir rakam. OSB'nin  işçi ihtiyacı karşılanırsa, işi olmayanlar fabrikada çalışmaya ikna olursa bu  rakam yüzde 2'lere kadar düşebilir. Sayın Cumhurbaşkanımızın başlattığı istihdam  projesine şehrimiz destek veriyor. Yapılan toplantılarda iş adamları zaten işçi  bulamamaktan şikayet ediyor. Fabrikalar işçi sıkıntısından dolayı tam kapasite  çalışamıyor ki fazlasını çalıştırsın. İşçi bulunursa daha da fazlasını  çalıştırabilirler." değerlendirmesinde bulundu.

Çalışkan, yöneticiler olarak ildeki işçi açığının kapatılmasına  yönelik çalışmalar yaptıklarını aktardı.

Servisle getirilen işçilerin Karaman'a yerleşmesine ilişkin adımların  atıldığını anlatan Çalışkan, "Çalışmak için 100 kilometre gelip giden işçi tam  verimle çalışamıyor. Bu durumdan çalışan da işveren de memnun değil. TOKİ ile bu  işçilerin yerleşip ev sahibi olabilmeleri için işçi konutları yapılmaya başlandı.  600 konut satıldı, 600 daha satışa çıkacak. Ayrıca bin 200 konut daha yapılacak.  İş için belediyemize yapılan müracaatları yönlendiriyor, insanları OSB'de  çalışmaya ikna ediyoruz." ifadelerini kullandı.

AA
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