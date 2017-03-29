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BU İLLERDE OTURANLAR DİKKAT! ELEKTRİKLER KESİLECEK

Bu illerde oturanlar dikkat! Elektrikler kesilecek

Başkent Elektrik Dağıtım A.Ş., 31.03.2017 tarihinde bakım çalışmaları kapsamında 3 ilde elektrik kesintisi uygulanacağını açıkladı.

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Başkent Elektrik Dağıtım A.Ş., 31.03.2017 tarihinde “planlı bakım ve iyileştirme çalışmaları” kapsamında Ankara, Kırıkkale ve Zonguldak illerinde elektrik kesintisi yaşanacağını açıkladı. Buna göre kesinti yaşanacak bölgeler ve kesinti saatleri şöyle:

Ankara
“Ankara ili Etimesgut ilçesinde 09.00-11.00 saatleri arasında bakım çalışması nedeniyle Göksu Mahallesi 97. ve Sivas Kongresi sokaklarına enerji verilemeyecektir.
Ankara ili Polatlı ilçesinde 09.00-16.00 saatleri arasında bakım çalışması nedeniyle Karapınar Mahallesi Aşağı Sokağına, Çimenceğiz Mahallesi ve Beyceğiz Mahallelerine enerji verilemeyecektir.”

Kırıkkale
“Kırıkkale ili Balışeyh ilçesine 09.00-16.00 saatleri arasında tesis çalışması nedeniyle Hüseyin Oba Köyü sokaklarına enerji verilemeyecektir.”

İHA
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