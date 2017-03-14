  • İsviçre'de Türkiye karşıtı çirkin gösteri
  • Atatürk'ün yerine Erdoğan'ı koydu, ortalık karıştı
  • Flaş iddia: Başbakan Yıldırım, Hollanda Başbakanı ile buluşacak
  • Akılalmaz olay ! Nükleer ''tespih'' yatalak etti, üstüne davalık oldu
  • Türkiye'den Hollanda için yaptırım kararı
YEREL HABERLER
İstanbul Haberleri
Diğer İllerSitene Ekle

BU İLLERDE YAŞAYANLAR DİKKAT ! KUVVETLİ YAĞIŞ GELİYOR

Bu illerde yaşayanlar dikkat ! Kuvvetli yağış geliyor

Meteoroloji'nin tahminlerine göre, 6 şehirde kuvvetli yağış bekleniyor.

» »
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

Yapılan son değerlendirmelere göre,Ege kıyıları ve Antalya'nın kıyı kesimleri dışında ülke genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu, İç Anadolu'nun güneydoğusu ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Karadeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu ve Kuzey Ege'nin iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması beklenen yağışların; İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Osmaniye, Kahramanmaraş'ın batı çevreleri ve Hatay'ın Erzin ilçesinde kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile gece saatlerinde İç Anadolu'da buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının kuzey, iç ve batı kesimlerde 2 ila 6 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın, batı kesimler ile Karadeniz'de kuzey ve batı, doğuda güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Batı Karadeniz kıyıları, Güney Ege kıyıları ve Doğu Akdeniz kıyılarında yer yer kuvvetli olarak (30-60km/sa) esmesi bekleniyor. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara:Çok bulutlu ve yağmurlu, sabah saatlerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı, akşam saatlerinde çevreleri hafif karla karışık yağmurlu 6

İstanbul:Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yağışlar yerel olarak kuvvetli 7

İzmir: Çok bulutlu 12

Bursa: Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu 6

Adana:Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 18

Antalya:Çok bulutlu, iç kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 16

Samsun:Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu 9

Trabzon:Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu 9

Erzurum:Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı 6

Diyarbakır:Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, sabah saatlerinde yer yer sisli 15

İHA
157
-
Eşine tecavüz eden koca için istenen ceza belli olduEşine tecavüz eden koca için istenen ceza belli oldu
YGS'yi 1 dakikayla kaçıran gence sürpriz !YGS'yi 1 dakikayla kaçıran gence sürpriz !
''Hollanda polisi bize köpeklerle saldırdı''''Hollanda polisi bize köpeklerle saldırdı''
Klasik otomobilini Bahçeli'ye hediye edecekKlasik otomobilini Bahçeli'ye hediye edecek
HOLLANDA BAŞBAKANI'NDAN TÜRKİYE AÇIKLAMASIHOLLANDA BAŞBAKANI'NDAN TÜRKİYE AÇIKLAMASI
Songül Karlı'dan kürtaj itirafıSongül Karlı'dan kürtaj itirafı
Kara Harp Okulu açılış töreni ilklere sahne olduKara Harp Okulu açılış töreni ilklere sahne oldu
İzdivaç programları için de KHK geliyorİzdivaç programları için de KHK geliyor
Onur Özbizerdik adliyeye sevk edildiOnur Özbizerdik adliyeye sevk edildi
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  Site Haritası  |  RSS