''Bu kadın manyak diyecekler''

Seray Sever, önceki gün eşofmanlarıyla görüntülendi. Telefonu bozulan oyuncu, Akmerkez'deki bayiye giderek yenisini talep etti.

Üç gün önce aldığı telefonunu değiştirmek için görevli personele dil döken Seray Sever, isteğinde başarılı oldu.

Mağaza çıkışı objektiflere spor haliyle poz veren oyuncu, "Üç gün önce aldım telefonu. Bugün bozuldu, apar topar getirdim" dedi.

Yazın ekranlara geri döneceği yeni dizisi için de görüşmesi olduğunu dile getiren Sever, "Yazın rol alacağım yeni dizi için görüşmem var. Bu halimle gideceğim. 'Bu kadın manyak' diyerek geri çevirebilirler" şeklinde espri yaptı.