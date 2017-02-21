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BU KELEBEK ÇİFT CİNSİYETLİ !

Bu kelebek çift cinsiyetli !

Konya Tropikal Kelebek Bahçesi'nde cinsiyeti hem erkek hem de dişi olan "papilio lowi" türü kelebek ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

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Avrupa'nın en büyük kelebek uçuş alanına sahip Konya Tropikal Kelebek Bahçesi'nde bulunan erkek ve dişi özelliklere sahip "papilio lowi" türü kelebek, ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. Koordinatör Selvi: "Hem erkek hem dişi özelliğine sahip bu kelebek, ömrünü tamamladıktan sonra müzede sergilenen diğer özel türlerin arasında yerini alacak" "Kelebeğin sol kanadını içine alan bölüm erkek, sağ kanadı içine alan bölüm ise dişi özellikleri taşıyor"

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Avrupa'nın en büyük kelebek uçuş alanına  sahip Konya Tropikal Kelebek Bahçesi'nde bulunan erkek ve dişi özelliklere sahip  "papilio lowi" türü kelebek ziyaretçilerden ilgi görüyor.

Konya Tropikal Kelebek Bahçesi'nin Koordinatörü Yasin Selvi, AA  muhabirine yaptığı açıklamada, hem erkek hem dişi özelliğine sahip kelebeğin  "papilionidae" familyasına ait "papilio lowi" türü olduğunu söyledi.

Nadir rastlanan kelebeği koruma altına aldıklarını ve ömrünü  tamamladıktan sonra sergileyeceklerini belirten Selvi, şöyle devam etti:

"Kelebeğin sol kanadını içine alan bölüm erkek, sağ kanadı içine alan  bölüm ise dişi özellikleri taşıyor. Soldaki siyah karın ve siyah kanat  erkeklerde, sağdaki sarı karın ve beyaz kanat dişilerde bulunur. Doğada  kelebeklerin sadece 10 binde birinde görülen bu olaya 'jinandromorfizm' adı  verilir. Bahçeye gelen kelebekler arasında görülme ihtimali ise çok daha  düşüktür."

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Nadir bulunan kelebeklerin özel yöntemlerden geçerek Böcek Müzesi'nde  sergilendiğine dikkati çeken Selvi, "Hem erkek hem dişi özelliğine sahip bu  kelebek, ömrünü tamamladıktan sonra müzede sergilenen diğer özel türlerin  arasında yerini alacak." dedi.

"Kenya'dan Konya'ya kelebeklerin yolculuğu"

Kelebeklerin Konya Tropikal Kelebek Bahçesi'ne Kenya ve  Filipinler'deki üretim çiftliklerinden, pupaları en iyi şekilde muhafaza edecek  özel korumalı kaplar ile gönderildiğini anlatan Selvi, şunları söyledi:

"Dışında ipek sargı olmadığı için pupalar kozadan ayrılır. Bu pupalar  Konya'ya ulaştığında alanında uzman biyologlar tarafından, doğadaki hallerine en  yakın olacak şekilde pupa dolaplarına yerleştirilir. Burada 10 ila 20 gün  arasında kalan pupalar kelebekler çıktıktan sonra bahçe içerisinde özgürce uçmaya  başlarlar. Bahçedeki en kısa ömürlüsü 2-4 hafta olan kelebeklerin en uzun ömürlü  olanı ise 110 gün civarında yaşar."

Kelebeklerin özel mekanı

Özel ışık, ısı ve nem ortamının hazırlandığı bin 600 metrekare  alanıyla Avrupa'nın en büyük kelebek uçuş alanı olan "Kelebek Bahçesi", 5-10 bin  dolayında 15-45 türde kelebek ağırlıyor.

Kelebek Bahçesi'nde görülebilecek türler arasında dünyanın en büyük  kelebeği "atlas güvesi" ve kanadındaki yumurta şekli nedeniyle "büyük uçan  yumurta" adını alan kelebekler bulunuyor.

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Böcek Müzesi'nde ise kanadında 86 ve 89 yazan kelebekler, Amerika  kıtasında kuzeyden güneye göç ederken ayda 3 bin kilometre uçan "kral kelebeği"  ile kanat alt yüzeyindeki deseni baykuşun gözünü andırdığı için "baykuş kelebeği"  adını alan nadide türler sergileniyor.

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