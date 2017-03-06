Bu meslekler için ustalık belgesi istenmeyecek

Lüleburgaz Gıda Maddeleri Sanatkarları Esnaf Odası Başkanı İlhan Karaca, 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanununun 4. maddesinde yapılan değişiklikle iş yeri açmak için gerekli bazı meslekler için "Ustalık Belgesi" olması şartının kaldırıldığını söyledi.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Karaca, kanun hakkında şu bilgileri aktardı:

"3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanununun 4. maddesinde yapılan değişiklikle bazı mesleklerden iş yeri açarken "Ustalık Belgesi" istenmeyecek. İş yeri açarken ustalık belgesi talep edilmeyecek olan meslekler, şarküteri, bakkal ve gıda pazarlama satış elemanlığı, meyve ve sebze satış elemanlığı, tarım ürünleri satış elemanlığı, kırtasiye ve kitap satış elemanlığı, su ve deniz ürünleri satış elemanlığı, ayakkabı deri ve yan ürünleri satış elemanlığı, elektrik ve elektronik malzemeler satış elemanlığı, giyim ve giyim aksesuarları satış elemanlığı, inşaat malzemeleri satış elemanlığı, mobilya satış elemanlığı, saatli elektrikli aletler ve elektronik araçlar satış elemanlığı, oto yedek parça satış elemanlığı, sanayi makineleri satış elemanlığı ve tıbbi araçlar ile malzemeleri satış elemanlığı meslekleri için ustalık belgesi istenmeyecek."