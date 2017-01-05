BU PLAKAYI GÖRENLER İHBAR ETSİN !

Bu plakayı görenler ihbar etsin !

İzmir'deki terör saldırısından sonra kaçan bir araç her yerde aranıyor.

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İzmir’deki terör saldırısı sonrası olay yerinden kaçan bir araç için İzmir Manisa karayolunda sıkı güvenlik önlemleri alındı.

İzmir'deki terör saldırısının ardından olay yerinden kaçan 45 LV 414 plakalı beyaz bir araç için Manisa polisi alarm durumuna geçti.

İzmir Manisa Karayolunun Kuva-yı Milliye Anıtı karşısında İzmir yönünden gelen bütün araçlar tek tek aranıyor. Araç sürücülerinin üstleri aranırken, araçların bagajları da didik didik edildi. Arama noktası nedeniyle İzmir'den Manisa'ya kilometrelerce araç trafiği oluştu.

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