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BU SABAH BÜYÜK OPERASYON BAŞLADI ! ONLARCA GÖZALTI VAR

Bu sabah büyük operasyon başladı ! Onlarca gözaltı var

İstanbul, Hatay ve Adana merkezli FETÖ operasyonları kapsamında birçok ilde onlarca kişi gözaltına alındı.

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ/PDY üyesi askerler ile askerlerden sorumlu sivil yapılanma içerisinde olduğu öne sürülen 145 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

 

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından yürütülen 2 soruşturma çerçevesinde, FETÖ/PDY üyesi askerler ile askerlerden sorumlu sivil yapılanma içerisinde olduğu ileri sürülen 145 kişi hakkında gözaltı kararı çıkartıldı. Şüpheliler arasında ByLock kullanıcılarının da bulunduğu öğrenildi.

Savcılığın talimatıyla harekete geçen İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin yakalanması için 32 ilde eş zamanlı operasyon başlattı.

Belirlenen adreslere düzenlenen baskınlarda şu ana kadar 40 kişinin gözaltına alındığı, operasyonların sürdüğü bildirildi.

EMNİYET MÜDÜRLERİNE GÖZALTI

 

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütlü bağlantısı olduğu iddia edilen kişilere yönelik Adana merkezli İstanbul, İzmir, Kayseri, Osmaniye, Antalya ve Hatay'da çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda, aralarında emniyet müdürleri ve polislerin de olduğu 23 kişi gözaltına alındı.

Adana'da gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından Emniyet Müdürlüğü'ne götürülürken, diğer illerde gözaltına alınanların ise gün içinde Adana'ya getirileceği belirtildi.

HATAY MERKEZLİ OPERASYONDA 104 GÖZALTI

Hatay merkezli 11 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda, aralarında kadınların da bulunduğu 104 zanlı gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Hatay Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Hatay, İstanbul, Ankara, Gaziantep, Manisa, Adana, Antalya, Isparta, Batman, Konya ve Kahramanmaraş'ta belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda, aralarında kadınların da bulunduğu 104 kişi gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Gözaltına alınanlar arasında Mustafa Kemal Üniversitesinde (MKÜ) görevliyken Kanun Hükmünde Kararname ile meslekten ihraç edilen ve halen görevde bulunan profesör ve doçentler ile MKÜ personel daire başkanı ve bazı kurumlarda çalışan yetkililerin de bulunduğu öğrenildi.

Öte yandan, zanlıların, FETÖ/PDY ile bağlantılı olduğu ve bazılarının örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandığı iddia edildi

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