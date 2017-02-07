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BU SAHNEYLE REYTİNGLERE DAMGASINI VURDU

Bu sahneyle reytinglere damgasını vurdu

Show TV'de dün gece 20'inci bölümü yayınlanan 'İçerde' dizisi, reytingde zirveye adını yazdırdı.

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Ay Yapım imzalı 'İçerde' dizisi, 6 Şubat Pazartesi reyting sıralamasında; AB’de 13,47 izlenme oranı (rating), 30,08 izlenme payı (share), ABC1 20+'da 12,65 izlenme oranı, 26,64 izlenme payı, Total’de ise 9,58 izlenme oranı, 21,14 izlenme payı ile birinciliği alde etti.

Yeni bölümünde #nefesnefese etiketi ile 18 bin 109 tweet atılan fenomen yapım, twitter'ın Türkiye gündeminde 14 saat 30 dakika, dünyada ise 3 saat 50 dakika boyunca listede kaldı.

SARP İLE YUSUF'UN BULUŞMASINI GÖRDÜ

'Mert'i (Aras Bulut İynemli) 'Sarp'ın (Çağatay Ulusoy) peşinde gören 'Barış', tam Sarp'a durumu haber verecekken 'Coşkun' başına sandalyeyle vurup kaçtı. Üzerine hemen 'Yaşar'ı aradı ve tuzağa çekildiğini haber verdi. Sarp, Yaşar'ın olduğu yere gittiğinde 'Gökhan'ın parasının kanla kaplı olduğunu gördü. Adrenalinin eksik olmadığı bölümde 'Mert'in, 'Yusuf' ile Sarp'ın buluştuğunu gördüğü anlar izleyenleri ekran başına kilitledi.

Başrollerinde Çağatay Ulusoy, Aras Bulut İynemli, Çetin Tekindor, Bensu Soral, Mustafa Uğurlu'nun yer aldığı, yönetmenliğini Uluç Bayraktar'ın üstlendiği 'İçerde' dizisi, pazartesi akşamları Show TV'de ekranlara geliyor. 

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