  • DİYARBAKIR'DA OLAY VAR ! NEVRUZ ALANINDA 1 KİŞİ VURULDU !
  • Araç sahiplerine geçmişe dönük iade müjdesi!
  • Trump'tan olay karar ! Listede İstanbul da var
  • AK Partili eski bakanların toplantısına Bülent Arınç damgası
  • Mide bulandıran tecavüz ! 13 yaşındaki iki çocuk hamile

BU SEFER DURUM DAHA DA VAHİM ! 20 MİLYON İNSAN ÖLEBİLİR

Bu sefer durum daha da vahim ! 20 milyon insan ölebilir

Somali'de 2011'deki kıtlıkta 250 bin kişinin hayatını kaybetmişti. Bugünkü durum 2011'den de kötü...

» »
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

Somali'de temel gıda malzemeleri ve içme suyuna erişimi olmayan binlerce kişi kilometrelerce yürüyerek ülkenin güneybatısındaki Baidoa kampına erişmeye çalışıyor. Birleşmiş Milletler'e göre Somali ile birlikte Güney Sudan, Nijerya ve Yemen'de toplam 20 milyon insan kıtlık yüzünden ölüm tehlikesiyle karşı karşıya.

Meryem İbrahim, yedi çocuğu ve mahalleden iki komşusu ile birlikte kıtlığın vurduğu Somali'nin güneybatısındaki köylerini terk ettiler. Yorganlarını, tencerelerini ve kıyafetlerini yüklenip 20 kilometre yürüyerek köylerine en yakın kent olan Baidoa'ya ulaştılar.

"Köyü en son biz terk ettik. Orada artık kimse yok" diyor Meryem İbrahim. Tıpkı kıtlıktan etkilenen ve temel gıda malzemeleri ile içme suyuna erişimi olmayan Somalililer gibi onlar da Baidoa'daki kampa sığındılar. Her gün yaklaşık 2 bin 500 kişinin ulaştığı kampta Somalililer temiz suya erişebiliyor ve tedavi ediliyorlar.  

'20 milyon insanın hayatı risk altında'

Birleşmiş Milletler (BM), Somali ile birlikte Güney Sudan, Nijerya ve Yemen'de toplam 20 milyon insanın kıtlık yüzünden ölüm tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu açıkladı ve bu durumun "emsalsiz" bir global krize neden olduğunu belirtti.

Somali'de 2011'deki kıtlıkta 250 bin kişi hayatını kaybetmişti. Birçoklarına göre, bugünkü durum 2011'dekinden de kötü.

Ishey Moallim Adam, "Açlık ve kuraklığa bağlı hastalıklar yüzünden 30'dan fazla insanın öldüğünü kendi gözlerimle gördüm" diye konuştu. 

BM'ye göre ülkedeki kamplara sığınan kişilerin sayısı Mart ayında rekor düzeye ulaştı. Sadece Mart'ın ilk haftasında, kıtlıktan etkilenen 2 bin 929 kişi BM kamplarına sığındı.

529
-
Aşık Veysel'in oğlu son isteğini açıkladıAşık Veysel'in oğlu son isteğini açıkladı
Fuhuş için anlaştığı kadını boğarak öldürdüFuhuş için anlaştığı kadını boğarak öldürdü
Samsunlu matematik öğretmeninden görülmemiş iddiaSamsunlu matematik öğretmeninden görülmemiş iddia
Rusya ile İsrail karşı karşıya geldi !Rusya ile İsrail karşı karşıya geldi !
İşte Erdoğan'ın bahsettiği kadın esnafİşte Erdoğan'ın bahsettiği kadın esnaf
Dünyanın en hızlı büyüyen dini İslam!Dünyanın en hızlı büyüyen dini İslam!
AB'den 'Almanya'daki PKK gösterisi'ne ilişkin açıklamaAB'den 'Almanya'daki PKK gösterisi'ne ilişkin açıklama
Çok konuşulacak sahneler !Çok konuşulacak sahneler !
FETÖ'nün Türkiye imamı yakalandıFETÖ'nün Türkiye imamı yakalandı
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  Site Haritası  |  RSS