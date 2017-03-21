Bu sefer durum daha da vahim ! 20 milyon insan ölebilir

Somali'de temel gıda malzemeleri ve içme suyuna erişimi olmayan binlerce kişi kilometrelerce yürüyerek ülkenin güneybatısındaki Baidoa kampına erişmeye çalışıyor. Birleşmiş Milletler'e göre Somali ile birlikte Güney Sudan, Nijerya ve Yemen'de toplam 20 milyon insan kıtlık yüzünden ölüm tehlikesiyle karşı karşıya.

Meryem İbrahim, yedi çocuğu ve mahalleden iki komşusu ile birlikte kıtlığın vurduğu Somali'nin güneybatısındaki köylerini terk ettiler. Yorganlarını, tencerelerini ve kıyafetlerini yüklenip 20 kilometre yürüyerek köylerine en yakın kent olan Baidoa'ya ulaştılar.

"Köyü en son biz terk ettik. Orada artık kimse yok" diyor Meryem İbrahim. Tıpkı kıtlıktan etkilenen ve temel gıda malzemeleri ile içme suyuna erişimi olmayan Somalililer gibi onlar da Baidoa'daki kampa sığındılar. Her gün yaklaşık 2 bin 500 kişinin ulaştığı kampta Somalililer temiz suya erişebiliyor ve tedavi ediliyorlar.

'20 milyon insanın hayatı risk altında'

Birleşmiş Milletler (BM), Somali ile birlikte Güney Sudan, Nijerya ve Yemen'de toplam 20 milyon insanın kıtlık yüzünden ölüm tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu açıkladı ve bu durumun "emsalsiz" bir global krize neden olduğunu belirtti.

Somali'de 2011'deki kıtlıkta 250 bin kişi hayatını kaybetmişti. Birçoklarına göre, bugünkü durum 2011'dekinden de kötü.

Ishey Moallim Adam, "Açlık ve kuraklığa bağlı hastalıklar yüzünden 30'dan fazla insanın öldüğünü kendi gözlerimle gördüm" diye konuştu.

BM'ye göre ülkedeki kamplara sığınan kişilerin sayısı Mart ayında rekor düzeye ulaştı. Sadece Mart'ın ilk haftasında, kıtlıktan etkilenen 2 bin 929 kişi BM kamplarına sığındı.