''Bu sistemin adı Cumhurbaşkanlığı Hükümet sistemidir''

Cumhurbaşkanı Erdoğan, tören alanındaki onbinlerce Malatyalının "İşte meydan işte komutan" sloganlarına karşı "Ben milletimle iftihar ediyorum" dedi.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Malatya'daki konuşmasından öne çıkan satırlar:

Malatya Malatya bulunmaz eşin, gönüller coşturur ayla güneşin. Bu şehri ziyadesiyle haklı olan eserlerle hizmetlerle buluşturmak için buradayız. Bugün yatırım bedeli 1 milyar 162 milyon liralık yani 1 katrilyon 162 trilyon liralık proje eser ve hizmetin resmi açılışını yapıyorzu. Ne mutlu Malatya'ya ne mutlu Malatyalılar'a. Kardeşlerim İçişleri Bakanlığımızın, Ulaştırma Bakanlığımızın yatırımları var. Sağlık Bakanlığımız ve Kültür Bakanlığımız tamiratlar yaptı. Hepsinin açılışlarını yapıyoruz. Bunların açılışlarını hamdolsun bugün buradan gerçekleştiriyoruz. Biz bu hizmetler için dağları dele dele gidiyoruz. Çevrenize bakın insanların neleri başardıklarını göreceksiniz. 2002 yılından beri katedilen mesafe bunun örneğidir. 14 yıl önce nasıl bir Malatya, Türkiye vardı? Bugün nasıl?

KANDİL'LE BERABER HAYIR DİYENLER ONLARLA AYNI DEĞİL Mİ?

Kişi başına milli geliri 3 bin 500 dolardan 11 bin dolara çıkardık. Nereden nereye? Başörtülü kızlarımızın üniversitelerde okuyamadığı bir Türkiye vardı. Ama ne oldu? Üniversitelerimiz başörtülü kızlarımıza açıldı mı? Emir Kandil'den geliyor. 'Hayır diyeceksiniz' diyorlar. Kandil 'hayır' diyor. Kandil'le beraber 'hayır' diyenler onlarla aynı değil mi? Bizim değerler sistemimizde kişi sevdikleriyle beraberdir.

BU SİSTEM BİR AVUÇ ELİTİN GÖNLÜNÜ HOŞ TUTUYOR

Vesayet odaklarının millete ayar vermeye çalışanların, milletin sırtından para kazanmaya alışmış bir avuç elitin gönlünü hoş tutmaktan başka mahareti olmayan bir sistem var. Nereye elinizi atsanız orada büyük bir yıkımla sorunlar yumağı ile karşılaşıyorsunuz. 14 yıl boyunca inançla, cesaretle hepsinden ötesi aşkla çalışarak Türkiye'yi o karanlık günlerinden aydınlığa çıkardık. Bir taraftan Merkez Bankası'nın kasasını doldururken diğer taraftan borçları kapattık. Şu anda milli gelir ortada. Ülkenin dört bir yanına bölünmüş yollarla, köprülerle hızlı tren hatlarıyla, havalimanlarıyla donattık.

"ASIL DİKTATÖR BUNLAR!"

Ana muhalefetin başında olan zatın SGK'nın başına olduğu zamanları izlemiştiniz öyle değil mi? Milletimizden aldığımız güçle milletimize hizmete devam edeceğiz. Ülke ve millet olarak yeni bir yol ayrımındayız. Türkiye daha öncesinden başlayarak özellikle Cumhuriyet tarihi boyunca hep bir yönetim sistemi tartışması yaşadı. Tek parti dönemini söylemiyorum. O zaman CHP vardı. Gençler bilmeyebilirsiniz, bu çok önemli. CHP'nin il başkanı o zaman valiydi. Bunlar bir de demokrasiyi konuşuyor. Asıl diktatör bunlar. Bu yüzden pek çok ülkenin gerisinde kaldık. Demokraside ve ekonomide yaşadığımız kayıpların bedelini sizler ödediniz.

"MALATYA ÖYLE BİR DESTEK VERECEK Kİ TÜRKİYE DÖNÜP MALATYA'YA BAKACAK"

Kardeşlerim Malatya'nın evladı merhum Turgut Özal da yönetim sisteminin değişmesi gerektiğin söylerdi. O güzel Malatya türküsü ne diyor? Mevlam bir çok dert vermiş beraber derman vermiş! Türkiye'nin çektiği sıkıntıların devası bu yeni sistemdir. Ecdadımız bin yıl önce bu topraklara ayak bastığında bayrağını ilk astığı yerlerden biri Malatya idi. Bu şehir milletin geleceği söz konusu olunca hep öncü olmuştur. Malatya bir kez daha farkını gösterecek. Esasen Malatya 15 Temmuz'da gösterdiği fedakarlıkla bu konudaki tercihini ortaya koydu. Hep söylemişimdir: Malatya insanı köşeli olur. Eğik bükük olmaz. 16 Nisan'da Malatya öyle bir destek verecek ki Türkiye dönüp Malatya'ya bakacak. Müslüman aynı delikten iki defa ısırılmaz derler. Biz 20 kere ısırıldık. Anayasa değişikliği bir daha ısırılmamak için adımlarımızı tamamlıyoruz. Ayak ısırdılar, kafa göz yardılar! Nerede bu Parlamenter demokrasi, işte orada oldu.